El passat 4 de juny la Clínica Dorsia Figueres obria les portes en el nou establiment situat a la Rambla de la capital empordanesa. Aquest és un fet rellevant, ja que Clíniques Dorsia abasten des de la cirurgia i medicina estètica, fins al desenvolupament i tractament psicològic necessari en qualsevol procés de canvi. Amb més de 140 centres a Espanya, Andorra i Portugal, i dos quiròfans propis, tenen gairebé vint anys d’experiència en la cura de la salut i el benestar, tenint la satisfacció de fer més de 70.000 procediments a l’any. I ara arriben a Figueres, on oferiran diversos tractaments de bellesa de la mà dels millors cirurgians plàstics.

Un dels tractaments més destacats és l’Abdominoplastia HD. Dorsia presenta el seu nou tractament on les tècniques d’abdominoplàstia i liposucció s’uneixen per eliminar de forma segura i eficaç la flacciditat i excés de pell i greix amb un resultat espectacular. L’Abdominoplàstia HD combina dues tècniques, l’abdominoplàstia i la liposucció, per acabar amb aquest greix acumulat i relaxació abdominal que no desapareix ni amb dieta ni amb exercici físic i que pot ser causant de complexos o d’una figura poc harmònica.

Així mateix, també destacat el Làser diodo Atenea. Aquest és el sistema més efectiu per acabar amb el bell de qualsevol part del cos. El seu funcionament és senzill: L’energia lumínica és absorbida per la melanina dels cabells. Aquesta es transforma en energia tèrmica, danyant o destruint el fol·licle pilós sense afectar estructures adjacents com la pell. Cal destacar que aquest mètode irromp al mercat de la depilació làser.

Seguretat i innovació

També cal destacar la tècnica AMI. Després d’anys de recerca, Clíniques Dorsia ha introduit el sistema més segur i innovador per fer-se un augment de pit. Com a centre número 1 en aquest tipus d’intervencions es col·loca al capdavant de l’avantguarda mèdica mitjançant aquest mètode d’extrema precisió que assegura una incisió mínima.

Clinica Dorsia Figueres també ofereix tractaments per redefinit els rostres, com Harmonia. Aquest és un potent protocol per millorar la qualitat de la pell i reduir la flacciditat, sense guanyar volum, gràcies a la combinació guanyadora d’hidroxiapatita càlcica i àcid hialurònic present a HArmonyCA d’AllerganTM.

A la vegada, també destaca el tractament Liposucció Alta Definició (4D) LipoVaser & Microaire, amb el qual s’aconsegueix una remodelació corporal més gran, a més de permetre una recuperació més fàcil i còmoda. Des de les zones més grans, com ara abdomen o cames, fins a les més petites, com papada o turmells, tot queda redefinit.

Alhora, també s’ofereix medicina hiperbàrica, amb HiperbaricaMedes, tractament que millora la cicatrització, el metabolisme aeròbic i l’oxigenació tissular, a més de l’aparició d’edemes i infeccions.

També destaca Paris by Dorsia, tractament facial de Clíniques Dorsia que elimina els principals signes de l’envelliment sense necessitat de recórrer a la cirurgia, i Surgery Coach, el nou tractament de coach psicològic que complementa les intervencions quirúrgiques a Clíniques Dorsia per cuidar l’aspecte emocional dels pacients. I és que Clínica Dorsia Figueres té cura de la teva bellesa i la teva salut, de la mà de grans professionals.