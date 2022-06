L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha descartat dissabte que els brots de la verola del mico detectats a diversos països occidentals constitueixin una emergència internacional.

El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha acceptat la recomanació del Comitè d'Emergències, en haver analitzat la situació i considerar que "actualment, no constitueix una Emergència de Salut Pública de Preocupació Internacional".

El Comitè ha discutit la situació epidemiològica actual, a més de l'avaluació d'estratègies de vacunació implementades a certs països en resposta al brot, o la disponibilitat i l'accessibilitat. Després d'això, ha sol·licitat esforços de col·laboració internacional.

Els experts consideren que es tracta d'un brot atípic, a causa de l'aparició de casos a països on la circulació del virus no s'havia documentat prèviament.

No obstant això, si bé el brot no constitueix una emergència internacional, els investigadors han aconsellat que es monitoritzi i revisi el brot per determinar si es produeixen canvis significatius que puguin fer variar les mesures que han pres les autoritats sanitàries nacionals i internacionals.

Segons recull el comunicat de premsa publicat per l'OMS, "al Comitè li preocupava la possibilitat que s'exacerbés l'estigmatització i la violació dels Drets Humans, inclosos els drets a la privadesa, la no discriminació i la salut física i mental, dels grups de població afectats".

Actualment, la situació epidemiològica situa la transmissió del virus en 3.040 casos de 47 països, segons les dades notificades a l'OMS.

"La transmissió està tenint lloc a molts països que no han notificat prèviament casos de verola del mico i els nombres més alts de casos es notifiquen actualment a països que formen part del continent europeu", ha explicat el comunicat de premsa.