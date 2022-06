Sant Pere Pescador ha celebrat amb èxit de participació una nova edició del Festival Retroba’t que ha inclòs diferents activitats per propiciar entre el públic espais de silenci i benestar. S’han realitzat des d’un concert meditatiu a la posta de sol, amb ple d’assistents i activitats familiars. La platja de Can Martinet va acollir un taller familiar de Landart-Fulness amb Ànnia V. Cabratosa, on els participants van crear diverses propostes d’arquitectura efímera a la platja basades en el i LandArt Suiseki, Jardí Zen i Feng-shui.

El Festival també va acollir la presentació del llibre Mindful travel, d’Edgar Tarrés. Una de les darreres activitats ha consistit en un taller de Winefulness: experiència sensorial, tast de vins i mindfulness. «Una experiència amb majúscules per gaudir d’altes dosis de benestar, sensibilitat i una mica d’humor, en un entorn meravellós», ha destacat Tarrés, qui ha impartit l’activitat amb la complicitat del Celler La Vinyeta i els seus vins «tan especials que mariden tan bé amb els colors i el Silenci que ens envolten». Cloenda al riu Fluvià El Festival s’ha celebrat entre el 10 i el 12 de juny, organitzat des de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. La cloenda del Festival Retroba’T (R’t) va tenir lloc amb una sortida de Caiac Contemplatiu & Qi Gomg, una pràctica que va tenir lloc com a escenari el riu Fluvià i que va obrir els sentits als assistents mentre navegaven en silenci.