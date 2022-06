L’Hospital de Figueres permet, a partir d'aquest dijous 23 de juny, un acompanyant les 24 hores del dia als pacients ingressats al centre, sempre i quan no siguin positius de la Covid-19, ja que en aquest cas es mantenen les restriccions. Fins ara, l’horari de visita a les plantes d'Hospitalització Mèdica (primer pis) i d’Hospitalització Quirúrgica (segon pis) era de 12 a 20 h. Per ara, es manté fora de servei l'opció del llit d'acompanyant a l'espera de l'evolució de la pandèmia.

Pel que fa a la resta de serveis de l'Hospital, continua el règim d’acompanyants dels últims mesos:

Urgències: en pacients lleus no es permeten acompanyants excepte menors d’edat, dependents o quan l’equip assistencial ho indiqui

en pacients lleus no es permeten acompanyants excepte menors d’edat, dependents o quan l’equip assistencial ho indiqui Unitat de Monitoratge (UMO): es permet 1 acompanyant de 13 h – 14 h

es permet 1 acompanyant de 13 h – 14 h Sala de parts: es permet 1 acompanyant les 24 hores del dia

es permet 1 acompanyant les 24 hores del dia Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI): es permet 1 acompanyant

es permet 1 acompanyant Consultes Externes: es permet 1 acompanyant. Recordar que és important venir a l’hora puntual, no amb antelació, ja que el terminal no permet validar la visita fins 15 minuts abans de l’hora assignada

es permet 1 acompanyant. Recordar que és important venir a l’hora puntual, no amb antelació, ja que el terminal no permet validar la visita fins 15 minuts abans de l’hora assignada Planta Maternoinfantil: en les habitacions de Pediatria es permeten 2 acompanyants i a les de Maternitat, 1 acompanyant

Entrada dels acompanyants

Les visites dels pacients ingressats a l’Hospital de Figueres han d’accedir per l'Entrada principal del centre i cal que demanin la targeta identificativa amb el número d'habitació al Punt d'informació. La targeta s'ha de dur penjada en tot moment i en un lloc visible.

A partir de les 21 h es tanca l'accés de l'Entrada principal de l'Hospital, per la qual cosa no es podran fer canvis en els acompanyants fins a l'endemà a les 8 h.

Salut assumeix que les noves variants són majoritàries a Catalunya

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha confirmat que més del 40% dels contagis de Covid-19 eren de les noves variants d'òmicron, BA4 i BA5 fa dues setmanes. Per això, ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio que assumeixen que aquestes dues variants són ja majoritàries a Catalunya. Precisament atribueix a aquestes variants l'increment "progressiu" de contagis, xifrat en un 10% respecte a la setmana anterior, però descarta, de moment, que s'estigui a l'inici de la setena onada. Ha afegit que malgrat aquest increment, les UCI continuen "força estables" i en "mínims històrics".

La secretària ha defensat que malgrat que aquestes dues noves variants escapen millor a les vacunes, aquests continuen donant protecció "molt bona" contra la malaltia greu i l'ingrés hospitalari. Per això, ha fet una crida a que qui no tingui la tercera dosi se la posi. La taxa de vacunació amb aquesta tercera dosi és del 54%, ha dit. Cabezas ha descartat també que ara per ara s'hagi de posar la quarta dosi a tota la població però sí en els col·lectius vulnerables quan la situació epidemiològica ho requereixi.