Si estàs buscant un mètode ràpid per perdre pes i no passar gana, la dieta de l'arròs pot ajudar-te. Es tracta d'un règim bastant restrictiu i que només es pot fer durant uns dies (no més d'una setmana). És un "pla de xoc" ideal per desfer-te ràpidament dels quilos que has agafat durant l'hivern i lluir un ventre pla. T'expliquem en què consisteix.

L'arròs és un aliment molt comú a la nostra gastronomia. Aquest cereal (sobretot si és integral) té molt poques calories i un gran poder saciant, i per això farà que tinguem menys sensació de gana i mengem menys aliments. A més, té molta fibra que ajuda a regular el trànsit intestinal i evita l'estrenyiment. Per això és ideal per notar la nostra panxa menys inflada i fer que aconseguim un ventre pla. A més, l'arròs és baix en sodi i afavoreix l'eliminació de líquids.

En què consisteix la dieta de l'arròs?

La dieta de l'arròs és un règim detox que té una duració molt curta i uns efectes molt ràpids. Aquesta dieta està indicada per netejar el nostre organisme de toxines.

Com ja hauràs endevinat, la base d'aquesta dieta és l'arròs integral, que has de consumir tant a l'hora de dinar com de sopar, mentre que per esmorzar i berenar, pots optar per fruites i verdures (menys plàtan i blat de moro). L'ús de l'oli d'oliva cru també està permès.

Contraindicacions de la dieta de l'arròs

La dieta de l'arròs és molt restrictiva quant al nombre d'aliments que permet consumir pel que no és recomanable allargar-la en el temps més enllà de 5 dies ja que podries sentir sensació de fatiga i esgotament. A més, en perdre pes tan ràpidament després corres el perill de recuperar-lo igual de ràpid, per la qual cosa una vegada acabada la dieta has de cuidar molt els aliments que menges i seguir una dieta variada i saludable.