El passat 27 de maig el Boletín Oficial del Estado (BOE) va publicar els nous preus del tabac per a la venda al públic. En el text diverses desenes de marques de tabac han patit modificacions en els seus preus, fixats en funció del preu del fabricador i els impostos, que són diferents segons el producte. A més, aquests nous preus del tabac entren en vigor de manera immediata. Aquesta pujada del preu del tabac en la venda al públic (PVP) afecta exclusivament als imports del tabac en la península Ibèrica i les Illes Balears i ha estat proposada pels fabricants i importadors.

D'altra banda, i amb motiu del Dia contra el Tabac, celebrat aquest dimarts 31 de maig, s'han fet públiques les mesures que els experts han proposat al Ministeri de Sanitat per frenar el tabaquisme a Espanya. Entre aquestes mesures, es planteja prohibir el tabac en esdeveniments multitudinaris com els estadis de futbol i els concerts i ampliar els llocs sense fum a les terrasses de bars i restaurants. Així com la possibilitat de prohibir el consum de tabac en els cotxes i vehicles privats.

Però la polèmica més gran d'aquestes propostes està relacionada amb el preu del tabac. Els experts plantegen apujar el preu del tabac a 10 euros per paquet, la qual cosa suposaria una pujada del 120% en algunes marques. No obstant això, de moment aquestes mesures són només propostes i els nous preus del tabac estan encara molt lluny dels 10 euros. A continuació t'expliquem quins són els nous preus del tabac i quant et costarà fumar a partir d'ara:

Els nous preus del tabac

L'única marca de cigarrets que ha patit la pujada de preus és el paquet de Winston Red 100s (28), que passa a costar 6,00 euros. Els cigars i cigarretes que tindran preu nou són Punta Espada Robusto (14,90 euros), Blend N.º 7 Robusto 5 1/2x50 (8,80 euros), Solaz Gordo 6x58 (9,90 euros) i Solaz Robusto 5x50 (8,95 euros). Les picades de pipa també han patit la pujada de preus del tabac. Aquestes són les marques afectades i els seus preus:

Ashton Artisan’s Blend (50 g). 12,00 euros

Ashton Consummate Gentleman (50 g). 11,50 euros

Ashton Gold Rush (50 g). 11,50 euros

Ashton Guilty Pleasure (50 g). 11,80 euros

Ashton Rainy Day (50 g). 11,80 euros

Ashton Smooth Sailing (50 g). 11,50 euros

Ashton Winding Road (50 g). 11,50 euros

Chacom N.º 1 (50 g). 11,90 euros

Chacom N.º 2 (50 g). 11,60 euros

Chacom N.º 3 (50 g). 11,60 euros

Chacom N.º 4 (50 g). 11,70 euros

Chacom N.º 5 (50 g). 12,50 euros

Chacom N.º 6 (50 g). 13,00 euros

Comoys Cornish Mixture (50 g). 12,40 euros

Dozaj Black Cia (200 g). 15,30 euros

Dozaj Black Cia (50 g). 3,95 euros

Dozaj Black R-Gasm (50 g). 3,95 euros

Dozaj Black S.O.S. (50 g). 3,95 euros

Dozaj Black Star (50 g). 3,30 euros

Dozaj Blade (50 g). 3,30 euros

Dozaj Carnival (200 g). 11,95 euros

Dozaj Carnival (50 g). 3,30 euros

Dozaj Casablanca (200 g). 11,95 euros

Dozaj Casablanca (50 g). 3,30 euros

Dozaj Dead Sea (200 g). 11,95 euros

Dozaj Dead Sea (50 g). 3,30 euros

Dozaj Eternal (200 g). 11,95 euros

Dozaj Eternal (50 g). 3,30 euros

Dozaj Euphoria (50 g). 3,30 euros

Dozaj Excalibur (50 g). 3,30 euros

Dozaj Filomena (200 g). 11,95 euros

Dozaj Filomena (50 g). 3,30 euros

Dozaj Jelly Bear (50 g). 3,30 euros

Dozaj Lambada (200 g). 11,95 euros

Dozaj Lambada (50 g). 3,30 euros

Dozaj Land of Fire (50 g). 3,30 euros

Dozaj Marshall (50 g). 3,30 euros

Dozaj Mito (200 g). 11,95 euros

Dozaj Mito (50 g). 3,30 euros

Dozaj Orko (50 g). 3,30 euros

Dozaj R.I.P. Nairobi (200 g). 11,95 euros

Dozaj R.I.P. Nairobi (50 g). 3,30 euros

Dozaj Rio Lady (50 g). 3,30 euros

Dozaj Royal Style (200 g). 11,95 euros

Dozaj Royal Style (50 g). 3,30 euros

Dozaj Sweet Night (50 g). 3,30 euros

Dozaj Timeless (50 g). 3,30 euros

Dozaj Tokyo (200 g). 11,95 euros

Dozaj Tokyo (50 g). 3,30 euros

Dozaj Tokyo (950 g). 52,50 euros

Dozaj Touch (50 g). 3,30 euros

Dozaj Utopia (50 g). 3,30 euros

Dozaj Vip 44 (50 g). 3,30 euros

Forever Gold Black (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Border (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Crazy Izu (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Dark Blue (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Drácula (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Fantasy (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Faruk & Farik (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Flowers (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Galben (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Go with The Flow (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Green (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Hurricane (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Island (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Kekoko (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Monkey (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Mow (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Oh La Lá (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Piggy BBQ Bangkok (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Pinkman By Love 78 (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Plum (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Purple (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Rakka (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Red Code (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Russet (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Secret History (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Space (200 g). 15,00 euros

Forever Gold Wake Up (200 g). 15,00 euros

Forever Gold White Night (200 g). 15,00 euros

Fribourg & Treyer 34th Mixture (50 g). 11,50 euros

Fribourg & Treyer Special Brown Flake (50 g). 14,50 euros

Fribourg & Treyer Waterloo 2 (50 g). 11,50 euros

Fribourg & Treyer Wingate Mixture (50 g). 13,00 euros

Mcconnell Black Parrot Special Cut (100 g). 18,80 euros

Mcconnell Boutique Blend (50 g). 16,90 euros

Mcconnell Covent Garden (50 g). 11,70 euros

Mcconnell Glen Piper (100 g). 16,90 euros

Mcconnell Highgate (50 g). 17,00 euros

Mcconnell Latakia Flake (50 g). 14,90 euros

Mcconnell Marylebone (50 g). 11,40 euros

Mcconnell Oriental (100 g). 16,20 euros

Mcconnell Pure 100% Cuba (50 g). 11,50 euros

Mcconnell Pure Latakia (50 g). 11,50 euros

Mcconnell Pure Perique (50 g). 14,50 euros

Mcconnell Pure Virginia (50 g). 11,80 euros

Mcconnell Red Virginia (100 g). 17,00 euros

Mcconnell Scottish Cake (100 g). 16,80 euros

Nording Erik’s Reserve (50 g). 13,90 euros

Nording Seaweed (50 g). 13,10 euros

Nording Tumbleweed (50 g). 11,80 euros

Overdozz K.O. (50 g). 3,30 euros

Solani Aged Burley Flake/Blend 656 (50 g). 12,80 euros

Solani Silver Flake/Blend 660 (100 g). 22,90 euros

Solani Virginia Flake/Blend 633 (50 g). 12,50 euros

Starbuzz Vintage Plus Colombian Kick (50 g). 5,00 euros

Starbuzz Vintage Plus Dark Valencia (50 g). 5,00 euros

Starbuzz Vintage Plus Kick Me Red (50 g). 5,00 euros

Wessex Brown Flake (50 g). 14,50 euros

Wessex Director’s Choice (50 g). 13,90 euros

Wessex Gold Flake (50 g). 13,00 euros

D'altra banda, els preus de venda al públic de les labors de tabac que s'indiquen a continuació, inclosos els diferents tributs, a Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla seran els següents: