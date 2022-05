L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha obert dotze expedients sancionadors durant el 2021 a bars i locals d'oci nocturn de comarques gironines per incomplir la Llei del tabac. Molts d'ells, per permetre que els clients fumessin dins l'establiment. Tot i aquests casos flagrants, el Departament subratlla que la gran majoria de locals compleixen la llei. Perquè de les 510 inspeccions fetes l'any passat, el 97,6% no van detectar cap deficiència. Segons l'Enquesta de Salut de Catalunya 2020-2021, a la Regió Sanitària de Girona dos de cada deu persones més grans de 15 anys fumen diàriament (20,9%) o bé de manera ocasional (1,8%). La xifra, que més o menys s'ha mantingut estable, és similar a la mitjana de Catalunya.

La Subdirecció Regional a Girona de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) va tramitar l'any passat dotze expedients sancionadors a bars i locals d'oci nocturn de les comarques gironines per incomplir la Llei del tabac (la 28/2005. Durant l'any passat, l'ASPCAT va fer 510 inspeccions, en la majoria de les quals no es va detectar cap deficiència. Els cossos de seguretat també van realitzar diferents inspeccions on van comprovar el compliment del que estableix la normativa del tabac, entre d'altres.

Dels dotze expedients sancionadors, vuit van ser per permetre fumar a dins de l'establiment, dos més per no disposar del rètol que alerta de la prohibició de fumar i un darrer per permetre el consum de shisha (amb tabac) a menors de 18 anys. L'última sanció és a un particular per estar fumant en un lloc on no estava permès.

Malgrat la pandèmia de la covid-19, l'any 2020 es va incoar nou expedients sancionadors. D'aquests, cinc van ser per permetre fumar a l'interior, dos a establiments que venien tabac sense tenir permís, un per detectar menors fumant shisha (amb tabac) i el darrer per tenir el comandament de la màquina de tabac a l'abast de la clientela. El 2018 es van incoar disset expedients sancionadors. I el 2019, van ser-ne 22.

Dos de cada deu

Segons l'Enquesta de Salut de Catalunya 2020-2021, a la Regió Sanitària de Girona un 22,7% de la població major de 15 anys fuma de manera diària (20,9%) o ocasional (1,8%), xifra molt semblant a la mitjana de Catalunya, que és del 22,6% (2021). El 63,8% de les persones enquestades afirma no haver fumat mai.

La xifra de població fumadora a la Regió Sanitària de Girona ha anat oscil·lant en els darrers anys, malgrat que està bastant estabilitzada. Així, al 2018-2019 era del 23,5% (a Catalunya 23,9% el 2019) i al 2019-2020 va baixar al 22,3% (a Catalunya 24,6% el 2020).

Segons destaca Salut, "les patologies relacionades amb el consum de tabac són un dels motius més freqüents de consulta en l'àmbit sanitari en general i en l'atenció primària en particular". Una de cada sis morts a Catalunya és atribuïble al tabac. "Per això el tabaquisme és considerat actualment el primer problema de salut pública que es pot prevenir", subratlla el Departament. "Abordar la problemàtica del tabaquisme inclou estratègies de prevenció, de vigilància del consum del tabac, protegir a la població del fum del tabac, oferir ajuda per a l'abandonament, advertir dels perills del tabac, fer complir les prohibicions sobre publicitat, promoció i patrocini i augmentar els impostos del tabac", hi afegeix.

Des de l'atenció primària s'aborda el consum a la consulta individualitzada i també s'aposta per les intervencions grupals.

Des del 2015 les quatre àrees bàsiques de salut de la ciutat de Girona treballen conjuntament, instaurant intervencions grupals al llarg del l'any, en diferents franges horàries, de manera que la població fumadora tingui més fàcil participar i triar alguna d'aquestes intervencions que inclouen cadascuna diferents sessions.

La Covid-19 i el tabac

La pandèmia va obligar a deixar de fer aquestes intervencions grupals per cessació tabàquica, fet que va afectar algunes persones que hi estaven participant. Els professionals sanitaris van observar diverses postures davant el tabac: conductes com la de la persona fumadora que va aprofitar la pandèmia per deixar-ho, o la que no ho va fer, la que va recaure per diferents motius, etc. Des dels CAP han intentat sempre donar suport a totes aquelles persones que han volgut o han necessitat ajuda per deixar de fumar.

Actualment i després de dos anys sense intervencions a la ciutat de Girona, s'han tornat a reiniciar els grups per deixar de fumar. Justament avui 30 de maig, acaba el primer grup postpandèmia, que s'ha fet al CAP Montilivi. La propera grupal de cessació tabàquica a la ciutat de Girona es farà al CAP Santa Clara a partir del mes de setembre. Les persones interessades en deixar de fumar, poden consultar al seu professional de referència del CAP o si estan interessades en assistir en una grupal poden enviar un correu electrònic a tabacap.girona.ics@gencat.cat.