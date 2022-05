Des de la clínica FIV Obradors, centre de reproducció assistida de referència a tot el territori transfronterer, els doctors Josep i Albert Obradors han participat en la nostra trobada online aquesta tarda de dijous.

En aquest consultori online amb els experts, molta gent s'ha interessat pel procés de fecundació in vitro. Així, els doctors han resolt els dubtes sobre l'estimulació ovàrica, l'extracció d'òvuls o l'hormonació prèvia. Una lectora també ha preguntat com triar la millor clínica per sotmetre't a un tractament així. Des de FIV Obradors han explicat que el seu mètode es basa en tres pilars, "però crec que el més important, és que tinguis un bon feeling amb els professionals que t'han d'ajudar en el procés de ser Pares, i això, es pot tenir només si hi entres en contacte", ha afegit Obradors.

En un d'aquests pilars - alt nivell tècnic - han explicat que "tenim els mateixos equipaments de qualsevol gran clínica de Barcelona, Madrid o Nova York (per exemple, fa 15 dies ens van instal·lar el més modern incubador d'embrions que existeix, l'embryscope plus)".

