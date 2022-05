La psicòloga Helena Esparraguera ha obert la consulta Tàndem Psicòlegs a Figueres, un espai on podràs expressar-te lliurement sense ser qüestionat, on t’ajuden, t’assessoren i t’acompanyen en el moment vital en què et trobis per millorar el teu benestar. Helena Esparraguera reconeix que «la salut mental requereix d’un acompanyament a la persona, d’una continuïtat». «Tenim cura de l’alimentació, del nostre físic, de la nostra imatge, però a vegades no donem prou valor allò que realment és el més important, el nostre cap», afirma la psicòloga.

A Tàndem Psicòlegs, s’ofereix teràpia individual a adults, teràpia de parella i psicooncologia. Teràpia individual En la teràpia individual, es treballa psicoeducació, reestructuració cognitiva, gestió d’emocions, gestió de l’estrès, desenvolupament personal, trastorns adaptatius causats per canvis, pèrdues, dol, problemes relacionals, crisis cicles vitals... i també es treballa l’eneagrama de la personalitat. Helena Esparraguera fa referència a una frase de Buda per fer reflexionar sobre les emocions: «Ni el teu pitjor enemic pot fer-te tant mal com els teus propis pensaments». Teràpia de parella Quant a la teràpia de parella, es treballa l’educació dels fills, els canvis evolutius, els valors i les creences, els problemes de comunicació, la resolució de problemes, la infidelitat, els conflictes amb les famílies d’origen, la rutina i la monotonia i es fa un acompanyament en cas de separació i divorci. La psicòloga, per contextualitzar aquest àmbit, fa referència a una observació de Virginia Satir: «El missatge enviat no és sempre el missatge rebut». Psicooncologia Finalment, en les sessions de psicooncologia, l’atenció se centra en el malalt de càncer i en les seves famílies. En aquest cas, es fa un acompanyament i un suport emocional, personal i familiar en la malaltia, i es treballen la inoculació de l’estrès, les tècniques i teràpies i es tenen en compte la relaxació, l’exposició i la narrativa. Diu Marilee Goldberg que «una pregunta no realitzada és una porta no oberta», destaca Helena Esparraguera. A banda de les tres branques que estructuren Tàndem Psicòlegs -teràpia individual a adults, teràpia de parella i psicooncologia-, també hi ha en marxa un projecte d’acompanyament a col·lectius específics. «Tenim una sala pensada per a acollir un màxim de sis persones, en què podem treballar l’acompanyament i el suport mutu a persones immigrants, o a dones a partir dels 50 anys, o a persones adultes que en la seva infantesa van ser víctimes d’abús sexual...», explica Helena Esparraguera. Helena Esparraguera també realitza programes formatius molt específics i, en concret, un que desenvolupa el Departament de Justícia de la Generalitat per a usuaris amb mesures penals alternatives per violència de gènere. TANDEM PSICÒLEGS Adreça: Carrer Santa Llogaia, 84. Baixos (al costat de la Creu Roja), de Figueres Telèfon: 682 520 950 Web: Tàndem Psicòlegs