Continua el degoteig de casos de la verola del mico a Espanya. Almenys nou comunitats autònomes registren possibles casos de la malaltia, amb la Comunitat de Madrid al capdavant, que ja té 30 contagis confirmats per prova PCR i més de 40 en estudi.

De tots els casos a escala mundial, entre confirmats i sospitosos, ja s'acosten als 200. Tan sols s'ha detectat una pacient dona, concretament a Extremadura, si bé encara està sense confirmar.

La verola del mico és una zoonosi, és a dir, una malaltia que passa als humans des dels animals. I és endèmica a la República Democràtica del Congo i a Àfrica occidental, on la seva letalitat oscil·la entre el 4% i el 22%, encara que aquesta última dada fa referència a poblacions que viuen a la selva, on les taxes de mortalitat solen ser molt altes per falta de mitjans.

La bona notícia en aquests moments és que, segons els especialistes, la soca que està causant el brot actual que s'estén pel món està "relacionada amb una variant que es troba predominantment a Àfrica occidental" i que destaca per la seva mortalitat més baixa.

Respecte a una possible mutació, Raina MacIntyre, epidemiòloga de la Universitat de Nova Gal·les del Sud, a Sídney, ho té clar: "Els virus ADN són millors per detectar i reparar mutacions que els virus ARN (covid o grip), cosa que significa que és poc probable que el virus de la verola del mico hagi mutat".

Per què Espanya és el país amb més casos de verola del mico?

L'OMS va llançar una alerta sanitària el passat 15 de maig, després d'haver-se detectat els primers quatre casos de verola del mico fora d'Àfrica. Concretament al Regne Unit. I des de llavors, els casos s'han anat succeint a Europa i en el món: Bèlgica, els Estats Units, Austràlia, el Canadà, França, Suècia…

Espanya, no obstant això, és el país del món amb més casos registrats. Per darrere està Portugal, on segons les últimes dades hi ha un total de 23 casos de verola del mico (monkeypox).

La zona zero del brot al nostre país sembla haver-se identificat en una sauna situada a Madrid. La Direcció General de Salut Pública va decretar divendres passat la seva clausura en confirmar que la majoria dels casos detectats a la capital estan relacionats amb aquest establiment.

I aquesta podria ser precisament l'explicació que Espanya sigui el país més afectat per la verola del mico. Així ho apunta a ‘Guías de Salud’ el doctor Juan José Badiola, director del Laboratori de Malalties Emergents: "La sauna és un factor clar de multiplicació, d'acceleració de contagis, ja que la verola del mico és una malaltia molt poc contagiosa. No obstant això, amb un o dos casos a l'interior de la sauna, ha pogut contagiar a la resta dels allà presents".

L'altre gran focus de la infecció a Espanya podria ser una festa multitudinària a Gran Canària, el Gay Pride Maspalomas, si bé "encara no està prou avaluada".

L'esdeveniment, celebrat entre el 5 i el 15 de maig, va congregar prop de 80.000 persones. Els serveis de Salut Pública de Canàries investiguen si fins a aquest esdeveniment van arribar positius diagnosticats amb aquesta malaltia procedents de Madrid.