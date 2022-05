El Ministeri de Sanitat ha elevat a 20 els casos de verola del mico confirmats per l'Institut Carlos III després d'haver realitzat una seqüenciació parcial del virus. A més, hi ha 16 casos més a l'espera dels resultats de seqüenciació. Fins ara, l'Institut Carlos III ha rebut mostres de 67 casos sospitosos. Segons ha informat el Ministeri de Sanitat aquest dilluns, dels 67 encara queden pendents les mostres de 22 casos sospitosos i 9 casos han donat negatiu de verola i, per tant, es descarten.

Verola del mico: Per què Espanya és el país amb més contagis? La UE registra 67 casos de verola del mico en nou països, segons l'ECDC El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) ha registrat 67 casos de verola del mico entre el 15 i 23 de maig en nou països de la Unió Europea. Àustria, Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Portugal, Espanya i Suècia són els estats on s'han detectat casos. L'organisme indica que "la transmissió es produeix pel contacte estret de mucosa o pell no intacta amb material infecciós de lesions o a través de grans gotes respiratòries durant contacte perllongat cara a cara". Segons l'ECDC, la majoria dels casos presenten símptomes lleus i la possibilitat de contagi generalitzat és "molt baixa". Per tal de fer front a la transmissió, l'ECDC insta els estats a fer una "ràpida" identificació, gestió i rastreig dels casos. També recomana que les persones contagiades s'aïllin per no tenir contacte amb altres persones ni animals. En cas que la verola del mico es transmeti entre animals, l'organisme alerta que es podria convertir en "endèmica a Europa". Malgrat considerar "molt baixa" la possibilitat de contagi generalitzat, l'ECDC avisa que la probabilitat de transmissió del virus pot ser "alta" en el cas de persones amb "múltiples parelles sexuals".