El Govern repartirà productes menstruals reutilitzables -una copa, unes calces absorbents i una compresa- a 1.200 alumnes de tercer d'ESO de 24 centres educatius en els propers dies. El repartiment anirà acompanyat de sessions formatives sobre educació menstrual a càrrec de llevadores als 2.600 joves de 3r d'ESO dels centres. És la prova pilot del projecte 'La meva regla, les meves regles', que s'estendrà a tots els instituts el curs que ve. La consellera d'Igualtat, Tània Verge, ha afirmat que la regla "també és política" i que el dret a l'equitat menstrual vol garantir l'"educació sobre el propi cos" per "trencar estigmes i tabús" i l'"accés igualitari a productes reutiltzables, els únics sostenibles econòmicament i ecològica".

En aquesta primera fase del projecte, més de 1.200 noies, nois trans i persones no binàries rebran un estoig amb una copa menstrual, unes calces i una compresa reutilitzable. Alhora, més de 2.600 alumnes de 3r d'ESO, tant noies com noies, rebran una sessió formativa per desenvolupar l'educació en sexualitats, part del Programa Coeduca't i que, amb el nou decret d'Educació, passarà a ser curricular.

Pel que fa als centres seleccionats per a aquesta primera fase, nou són a Barcelona; cinc a Girona; tres a Tarragona; dos a la Catalunya Central; dos al Penedès; un a Lleida; un a l'Alt Pirineu i un a Terres de l'Ebre. La previsió és que el repartiment de productes menstruals reutilitzables i les sessions d'educació arribin el proper curs a la resta de centres educatius de secundària de Catalunya, també a 3r d'ESO. La fase d'implantació té un cost 69.490 euros i la següent, aproximadament d'1,2 MEUR.

"El feminisme parteix de la premissa que allò personal és polític. I la menstruació també és política", ha afirmat Verge aquest dilluns en la presentació del projecte. La consellera d'Igualtat ha assenyalat que no "pot ser" que tenir la regla segueixi "sent motiu de vergonya, generant rebuig i estigmes" i que, per exemple, les noies "hagin de passar-se els tampons o compreses a l'escola per vergonya que els nois ho vegin o del què diran". "Els homes també han de conèixer la menstruació", ha afegit.

De la mateixa manera, la titular d'Igualtat ha demanat "deixar de normalitzar el dolor de la menstruació", ja que, ha advertit, "clarament pot indicar el símptoma d'alguna malaltia, com l'endometriosi, que pateixen entre el 10 i el 15% de les dones". A més, ha assenyalat que cal prendre "seriosament" els riscos per a la salut dels productes que no són reutiltzables, especialment aquells que no són orgànics.

Verge ha recalcat que el projecte 'La meva regla, les meves regles' demostra que la "transformació feminista, social i verda" van unides. La consellera ha dit que la iniciativa promou "la justícia social, que implica un accés igualitari als productes de llarga durada" i l'"empoderament per erradicar tabús i escollir els productes que s'ajusten més a les necessitats i comoditat" de cada persona.

Quatre de cada deu dones no s'han pogut permetre el producte menstrual de la seva elecció, segons dades de l'estudi Equitat i Salut Menstrual de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol). El 58% de les noies no ha rebut educació menstrual o de forma molt parcial abans de la seva primera regla.

La consellera també ha destacat l'estalvi que suposen els productes menstruals reutilitzables: d'acord amb dades de Rezero (2021), una persona menstruant que utilitza productes d'un sol ús al llarg de la vida fèrtil es gastarà de mitjana 2.500 euros en tampons i compreses, mentre que si opta, per exemple, per l'ús de la copa, la despesa seria de 144 euros.

A Catalunya, cada any es produeixen al voltant de 9.000 tones de productes menstruals no reutilitzables, que suposen uns 750 milions de productes menstruals d'un sol ús, segons dades de l'Agència Catalana de Residus (2019).