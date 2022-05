L’Hospital de Figueres contracta el nombre de sanitaris més alt en deu anys

L’any 2021, l’àrea de Selecció del Departament de Recursos Humans de la Fundació Salut Empordà (FSE) va dur a terme 205 processos de selecció de personal, la qual cosa significa que va incorporar més de 200 nous professionals a l’entitat. Es tracta d’una xifra excepcional, la més alta dels últims deu anys, que respon a la situació viscuda per la pandèmia del coronavirus, en què va ser necessari cobrir baixes entre els professionals i reforçar l’estructura per fer front a la pressió assistencial. D’aquests 205 treballadors, 50 han passat a tenir un contracte indefinit aquest 2022. Actualment, la Fundació disposa d’una plantilla de gairebé mil professionals, repartits en quatre centres de treball, i genera més de 150 llocs de feina indirectes. Això situa la FSE com una de les organitzacions amb més nombre de treballadors de la comarca de l’Alt Empordà.

La Fundació Salut Empordà és una entitat sense ànim de lucre i, d’acord amb la normativa legal i els seus estatuts, tots els beneficis que pogués obtenir els ha de reinvertir en les seves actuacions. Té un pressupost anual superior als 80 milions d’euros i, segons la metodologia de Retorn Social de la Inversió (SROI), que fa una anàlisi de costos i beneficis tenint en compte els impactes econòmics, socials i ambientals de les activitats d’una organització, per cada euro que rep, en retorna 1,11 a la societat, la qual cosa suposa un retorn de gairebé 7 milions d’euros anuals en forma d’impostos, consums o salaris. Insuficient, segons el personal Malgrat aquest augment de plantilla, a principis d’any el comitè d’empresa de la Fundació Salut Empordà va reclamar a la gerència mesures «urgents» per evitar la fuga de personal a altres empreses, on els ofereixen millors condicions. Consideren una «manca d’eines» per part del patronat per fidelitzar els treballadors i evitar que marxin. A més, en els moments més crítics de la pandèmia es van produir desajustos, com és el cas de la sisena onada, en què també es van sumar moltes baixes per covid-19.