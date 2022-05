El XXXIV Congrés de la Societat Catalana de COT estarà organitzat en la present edició pels serveis de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) dels hospitals gironins de Figueres, Santa Caterina, i Olot-Campdevànol, que comparteixen aquests dos últims, un únic servei de traumatologia. L’esdeveniment, que es durà a terme els dies 5 i 6 de maig, al Palau de Congressos de Girona, està co-presidit per Manel Vancells, cap de servei d’Olot-Campdevànol; Francesc J. Peris, metge adjunt del Santa Caterina, i Daniel Arribas Agüera, cap de servei de Figueres.

Les circumstàncies sanitàries van obligar a suspendre el Congrés previst per al 2020 i es va fer el 2021 de forma telemàtica. Dos anys després, es recupera el format presencial.

El programa inclou principalment dues taules rodones, sessions de comunicacions orals i de cartells científics, taules d’exposició de tesis doctorals i premis, i exposicions comercials amb les novetats medicoquirúrgiques. Com a novetat s’introdueix el model de debat de casos clínics amb experts distribuïts en quatre sales simultànies en els àmbits d’extremitat superior, inferior, artroscòpia i raquis.

Enguany també es compta amb la participació de societats com la Societat Valenciana (SOTOCAV) i la Balear (BACOT).

V Congrés de la Societat Infermera Catalana en COT

Com ja ha passat en les darreres edicions es comparteix espai amb el 5è Congrés d’Infermera Catalana en COT i es fa una sessió conjunta amb la voluntat de continuar integrant les tasques d’ambdues disciplines per a la millora de processos assistencials.

En el cas d’infermeria, el lema del Congrés és “Fes un clic a la innovació”, i la sessió inaugural anirà a càrrec de Jordi Grané, doctor en Filosofia, per reflexionar sobre la resiliència i les infermeres. Durant el Congrés hi haurà tallers pràctics de cures infermeres en COT i taules rodones per parlar de l’atenció al pacient a l’àrea quirúrgica o de la integració de les noves tecnologies aplicades al pacient COT, entre d’altres. La taula conjunta amb els serveis mèdics de COT tractarà sobre l’abordatge comú que fan les dues disciplines en programes de fast-track de cirurgies de genoll i de maluc.