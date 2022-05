La ligirofòbia o fonofòbia és una por de tipus irracional a qualsevol esclat o soroll fort i inesperat com pot ser el d'un globus, un petard, una explosió o fins i tot un crit. És una por patològica que a vegades no només és provocada per una exposició real a l'estímul, sinó simplement a la possibilitat que aquest succeeixi.

És cert que a la major part de la població li desagraden els sorolls molt alts, però aquest fet comença a ser preocupant quan incapacita per a la vida normal o bé quan les reaccions davant aquesta situació són totalment desproporcionats. Les causes que poden originar la ligirofòbia són diverses, i encara que en la seva majoria són traumes produïts durant la infància, també poden succeir en qualsevol moment de la nostra vida. La hipoacúsia és un altre possible origen d'aquesta intolerància al soroll excessiu, per la qual cosa també ha de descartar-se mitjançant una adequada revisió auditiva. Els símptomes poden variar en funció de la gravetat, però els més comuns són: - Dificultats per a respirar - Augment de la freqüència cardíaca - Sudoració - Tremolors - Vòmits i nàusees - Ansietat Afortunadament, aquesta fòbia, igual que la resta, pot curar-se amb ajuda d'un professional que començarà un tractament adequat consistent en l'aplicació de tècniques de relaxació, en una aproximació progressiva a les situacions que provoquen la por, així com a l'aprenentatge de la gestió de les emocions.