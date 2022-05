Es redueix en un 50% el nombre de persones amb esclerosi múltiple que ha de deixar de treballar

Aquesta setmana ha tingut lloc la jornada "La realitat dels persones amb Esclerosi Múltiple a Catalunya: avançant en el seu abordatge", organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple i l'empresa de ciència i tecnologia Merck. L'acte, celebrat al Recinte Modernista de Sant Pau, ha aprofundit en l'abordatge d'aquesta malaltia en l'àmbit català. S'han posat en valor els avanços que s'han realitzat entorn de l'abordatge de la EM durant l'última dècada, amb una menor discapacitat, major autonomia i apoderament de les persones. Alhora, ha comptat amb la participació d’un grup d'experts del més alt nivell i amb una llarga experiència en el camp de la EM, compromesos amb la millora de la qualitat de vida de les persones de Catalunya que conviuen amb aquesta malaltia.

En l'última dècada ha disminuït en un 50% el percentatge de persones amb Esclerosi Múltiple que han de deixar de treballar pels símptomes derivats de la malaltia. És la principal conclusió que s'obté de l'Estudi AprEMde : Aproximació Psicosocial a les persones amb Esclerosi Múltiple per a conèixer les seves necessitats i desitjos a Espanya, i que deixa al descobert un canvi de tendència al respecte. Només un terç de les persones amb EM en 2018 deixa de treballar respecte al prop del 64% que ho feia en 2007, la qual cosa incrementa de manera conseqüent les que es mantenen actives, el 48,1% actual enfront del 27,4% en 2007. Aquesta mateixa tendència en l'àmbit laboral s'observa també en les dades extretes en l'àmbit català, encara que seria necessària confirmació amb una mostra més àmplia.

A Espanya, més de 55.000 persones (9.000 a Catalunya) tenen Esclerosi Múltiple (EM), una malaltia neurodegenerativa que s’inicia en edats joves i afecta majoritàriament a les dones. La EM és la primera causa per malaltia en l'adult jove i ocasiona múltiples símptomes que poden desembocar en la impossibilitat de desenvolupar les activitats quotidianes d'una manera normal, disminuint per tant, la qualitat de vida d'aquestes persones i fins i tot, l’impossibilitat de treballar.

Impacte de la EM en l'àmbit laboral

Durant la trobada s'han presentat els resultats de l'Estudi AprEMde: Aproximació Psicosocial a les persones amb Esclerosi Múltiple per a conèixer les seves necessitats i desitjos a Espanya, recollits en el “Llibre blanc sobre l'Esclerosi Múltiple 2020”– promogut per la Universitat Francesc de Vitòria (UFV) amb la col·laboració d'Esclerosi Múltiple Espanya (EMA) i la Societat Espanyola de Neurologia (SEN); avalat pel Real Patronat sobre Discapacitat del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i patrocinat per la companyia de ciència i tecnologia Merck– que mostren que hi ha hagut una evolució en la millora de l'abordatge de la EM, en paràmetres de tanta importància com són l'impacte laboral de la malaltia. Així ho confirma la Dra. Ester Moral, cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Moisès Broggi (Barcelona), que incideix en la bona tendència que mostren aquestes dades sobre l'abordatge integral de la EM a Catalunya: “Els resultats obtinguts evidencien l'esforç i inversió realitzat durant els últims deu anys per part de l'administració i els professionals sanitaris en EM. S'ha experimentat un canvi molt important en el seu abordatge, la qual cosa ha suposat una major autonomia, un major apoderament del pacient i en una millora de la seva qualitat de vida. Aquest canvi positiu de tendència suposa una aportació a la societat en diferents àrees, com, per exemple, en el camp laboral, on gairebé s'ha duplicat el nombre de persones amb EM que es mantenen laboralment actives respecte a fa deu anys”.

Informació i atenció sanitària a les persones amb EM

Així mateix, s'observa també una millora respecte a la informació que les persones tenen de la seva malaltia. Per exemple, s’ha incrementat en un 50% aproximadament el nombre de persones que se senten més informades pel personal sanitari (respecte al 40,8% que hi havia en el 2007). Alhora, també puja fins al 91,3%, el percentatge de les persones enquestades en el 2018 que se senten activament implicades en la presa de decisions relacionades amb els seus tractaments. En aquest sentit, Rosa Masriera, directora de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), afirma que “el perfil de la persona amb esclerosi múltiple que s'acosta a la Fundació ha canviat aquests últims anys. Cada vegada percebem persones més empoderades, més preocupades per la seva salut que ens demanen recursos i eines per ajudar-les a tenir un major benestar. L'increment de la qualitat de vida que posa de manifest l'estudi és molt positiu i una part d'aquesta responsabilitat recau en les mateixes persones amb EM perquè han decidit activar-se”.

Pel que fa a la seva atenció sanitària, les persones amb EM opinen que la seva qualitat de vida depèn en més àmplia mesura de les ajudes mèdiques, sobretot dels fàrmacs actuals (el 42,8% en 2007 estan d'acord amb aquesta afirmació respecte al 60,3% de 2018) i aquestes identifiquen, també, millores en l'accés a l'atenció per equips multidisciplinaris (incrementant la xifra en un 17%) o en la coordinació entre els especialistes que les atenen amb un 41% més de persones respecte al 2007.

Reptes futurs en l'abordatge de la EM

Malgrat el progrés realitzat en l'última dècada en relació a l'abordatge de la EM, encara continua havent-hi reptes en els àmbits laboral, familiar-cuidadors i d'accessibilitat, que continuen requerint atenció. La visió de les persones amb esclerosi múltiple no han canviat gaire en aquests anys respecte a la concessió i nivell d'ajudes econòmiques públiques o privades, els tràmits necessaris, un repartiment just d’aquestes ajudes, així com la personalització respecte a les necessitats individuals de cada cas. En aquest sentit, més de les tres quartes parts dels enquestats opinen que els tràmits per a l'obtenció d'ajudes públiques són complicats i enutjosos. Així mateix, la meitat dels enquestats opinen que les mesures legals de protecció dels drets dels discapacitats són poc o gens efectives, sent aquest el mateix percentatge dels enquestats en 2007.

En aquest sentit, Miguel Fernández Alcalde, director general de Merck a Espanya, ha proposat que “totes les parts implicades remem juntes cap a la normalització del dia a dia de les persones amb esclerosi múltiple i que es coneguin les implicacions d'aquesta patologia per a poder situar-la adequadament en l'agenda social i política donant resposta a les necessitats que l'estudi AprEMde ha posat en evidència”.

La Fundació Esclerosi Múltiple

Creada el 1989 a Barcelona com a entitat privada sense afany de lucre, la missió de la Fundació Esclerosi Múltiple és aturar l’impacte de l’esclerosi múltiple i millorar el benestar físic, psíquic i social de les persones que conviuen amb la malaltia. La Fundació compta amb una xarxa de centres neurorehabilitadors i ofereix serveis de formació i inserció laboral per a persones amb discapacitat física mitjançant el Centre Especial de Treball (FEMCET), a més d’impulsar campanyes de sensibilització i captació de fons, com ara el ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’, que amb més vint-i-cinc edicions és un dels actes solidaris més multitudinaris a Catalunya.