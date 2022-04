Per combatre la sobre ocupació i l’estrès de la nostra rutina diària, la naturalesa ofereix múltiples opcions que ens permeten connectar amb el nostre interior i recuperar l’energia. Entrar al bosc i gaudir-ne amb els cinc sentits per aprofitar les seves propietats terapèutiques, és una pràctica originària del Japó que va arrelant cada cop més a Occident, i a la nostra societat. Són els cada cop més populars els banys de bosc, que es poden fer en solitari o en grup. Els propers mesos de maig i juny Anoop Kaur, proposa fer un guiatge per alguns dels paratges més energètics de la comarca acompanyat d’un taller de resiliència, que és la nostra capacitat de reacció i subsistència davant les dificultats i situacions extremes que poden viure. «Aquest taller ens aporta eines per actuar amb seguretat, elevant l’autoestima i la confiança de les nostres capacitats enfront de qualsevol adversitat».

Prendre consciència de la terra, de l’entorn, respirar conscientment, treballar la paciència, i arrelar-se als arbres, són condicions que es donen a la zona dels Apòstols de Lladó on es podrà fer el primer dels banys de bosc, acompanyat d’un taller de resiliència que s’iniciarà el maig en una data encara per determinar. Els banys de bosc es basen en una tècnica recuperada d’èpoques mil·lenàries que consisteix a reconnectar amb la naturalesa més pura que ofereixen els boscos, provocant així nombrosos beneficis per la salut de qui ho practica. Aquest concepte va ser incorporat per primera vegada al Japó, on fa anys que exploren els boscos madurs i els beneficis que mostren sobre les persones que hi caminen silenciosament i pausadament. Anoop Kaur és professora de kundalini ioga i de ioga doula, sonoterapeuta i màster gonguer. Va endinsar-se en aquesta filosofia de manera casual, però amb el temps el ioga ha marcat el seu camí i li ha permès trobar-se amb el seu ser, millorant la seva salut i el seu benestar. El ioga kundalini –diu– «és el més complet, uneix cos, ment i ésser, i obre el cor, et dona energia i és guaridor i com a tècnica està científicament validada. Representa un camí cap a la pau i harmonia interna: qui el descobreix mai més se sentirà sol», un coneixement mil·lenari a l’abast de tothom. Els tallers tenen un preu de 30 euros i una part dels beneficis es destinaran a l’associació figuerenca We Love Uganda. Per apuntar-se cal trucar al telèfon 629 173 635.