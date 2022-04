Des de la clínica FIV Obradors, centre de reproducció assistida de referència a tot el territori transfronterer, els doctors Josep i Albert Obradors han participat en la nostra trobada online aquesta tarda de dijous.

En aquesta trobada, els dubtes de ginecologia han centrat la majoria de preguntes de les lectores. Però també s'ha parlat de fertilitat i fecundació in vitro. D'aquesta, els doctors han pogut resoldre dubtes sobre la seva durada, tot el procés i la possibilitat de finançar-ho.

Els doctors Obradors han deixat clar quin és el procediment d'una fecundació in vitro: "Hi ha una primera fase d'estudi (1 mes per tenir tots els resultats). Una segona fase d'estimulació ovàrica (uns 15 dies) i una tercera fase de transferència de l'embrió (uns 15 dies). També cal tenir en compte les dates de les regles, per tant, calculo que entre 2-3 mesos es pot fer un tractament de fecundació in vitro sense problemes".

Llegeix totes les preguntes i respostes de la trobada aquí.