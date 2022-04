Amb la desaparició de l'obligatorietat de l'ús de mascareta en interiors o els canvis en les mesures d'aïllament per als positius, es podria pensar que hem passat pàgina i que la Covid-19 és ja part del passat.

Però no és així. Les dades publicades en l'informe del Ministeri de Sanitat del 26 d'abril indiquen que la incidència entre les persones de 60 anys i més continua pujant, situant-se en els 608,16 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies.

No sols això. També ha augmentat el nombre de pacients hospitalitzats, que ha passat de 4.779 a 6.455 després de la Setmana Santa.

Aquest augment en la incidència i en els ingressos ha portat als experts a fer una crida a la prudència.

La Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE) recorda que, malgrat la relaxació de les restriccions, "la pandèmia encara no ha acabat i resulta fonamental saber com protegir-se i protegir als altres en aquesta etapa".

La mascareta continua sent recomanable

En aquest sentit, els epidemiòlegs insisteixen que la desaparició de la mascareta obligatòria en determinats interiors no significa la fi de la pandèmia.

Recorden que el seu ús continua sent preceptiu en centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, tant per a treballadors com per a visitants.

Així mateix, és obligatòria en els mitjans de transport aeri, per ferrocarril o per cable, en els autobusos i en altres transports públics de viatgers.

També en els espais tancats de vaixells i embarcacions en els quals no sigui possible mantenir la distància d'1,5 metres, excepte en les cabines, quan siguin compartits per nuclis de convivents.

A més, la SEE recorda que la mascareta pot continuar emportant-se i que el seu ús continua sent altament recomanable en altres situacions.

En concret, es refereixen a aquells moments o situacions en les quals pot haver-hi contacte prolongat amb altres persones i/o aglomeracions.

Aquests experts també consideren que el millor és cobrir-se amb la mascareta si entrem "en espais reduïts en els quals no pugui mantenir-se la distància de seguretat, com a esdeveniments multitudinaris, i en llocs sense ventilació adequada, com en andanes o estacions concorregudes".

Especial atenció amb les persones més vulnerables

Les recomanacions dels experts en epidemiologia cobren encara més importància en el cas de les persones vulnerables o de risc. En opinió de la SEE, aquestes persones haurien de portar mascareta tant en espais tancats com en espais oberts en els quals no es pugui mantenir la distància interpersonal.

I fan una crida a la responsabilitat de la població general, als quals demanen que utilitzin la mascareta quan "es reuneixin amb familiars o afins de risc, especialment si aquestes trobades tenen lloc en interiors". I també, per descomptat, en llocs tancats on hi hagi gent gran, encara que no sigui obligatòria,

Podria tornar l'obligatorietat de les mascaretes?

Perquè els experts de la Societat d'Epidemiologia no ho descarten si la situació epidemiològica del país empitjora, alguna cosa que ja ha ocorregut en altres països.

De fet, l‘Estratègia de vigilància i control enfront de la Covid-19 després de la fase aguda de la pandèmia’, posada en marxa el 28 de març de 2022, estableix que:

“L'estratègia seguirà en vigor mentre no es produeixi un canvi significatiu en la tendència que indiqui una circulació menys controlada del SARS-CoV-2 o bé un canvi en la situació epidemiològica que requereixi restablir mesures de vigilància i control".

Sense mascaretes i ni restriccions Com s'eviten els contagis?

Amb la retirada de la mascareta és possible que també sorgeixin dubtes quant a com evitar contagis. Per això, els epidemiòlegs recorden les recomanacions per a protegir-nos i protegir a uns altres del SARS-CoV-2:

Utilitzar la mascareta -sempre ben ajustada- quan hi hagi un alt risc de transmissió.

Guardar la distància de seguretat.

Mantenir una bona higiene de mans.

Ventilar sovint.

En cas de donar positiu en Covid-19, i encara que l'obligatorietat d'aïllament va desaparèixer per als casos lleus i asimptomàtics, els epidemiòlegs donen algunes directrius:

En cas de símptomes d'infecció respiratòria aguda i encara que no sigui un cas confirmat de Covid, la SEE recomana teletreballar. "Si això no és possible o la situació clínica empitjora, sol·licitar la baixa laboral, usar la mascareta sistemàticament, guardar la distància de seguretat i evitar el contacte amb persones vulnerables".

A més, "han d'avisar als seus contactes estrets perquè extremin les precaucions i estiguin atents al desenvolupament de possibles símptomes".

En cas de tenir una prova confirmatòria de Covid es recomana que l'aïllament sigui de 10 dies.

En cas de treballadors d'àmbits vulnerables, és especialment important que no acudeixin al centre de treball almenys durant els primers cinc dies des de l'inici dels símptomes o de la data de diagnòstic si són asimptomàtics.

La vacuna continua sent la principal arma per a evitar complicacions

En aquest moment de la pandèmia, malgrat la desaparició d'algunes normes que ens han acompanyat durant els dos últims anys, la SEE recorda que les vacunes continuen sent la principal eina per a evitar casos greus de Covid-19.

Per això, els epidemiòlegs animen als ciutadans a rebre la primera dosi de reforç o a vacunar-se per primera vegada si encara no ho han fet.