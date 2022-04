L’augment de pes excessiu durant l’embaràs pot comportar alteracions metabòliques en el fetus i també augmentar el risc de patir malalties cardiometabòliques en l’edat adulta com l’obesitat, la diabetis, l’infart o l’ictus. Tot i això, el tractament precoç en l’infant podria evitar aquestes complicacions.

Un estudi liderat pel Dr. Abel López-Bermejo, cap del grup d’Obesitat i Risc Cardiovascular en Pediatria de l’Institut d’Investigació Biomèdica de l’hospital Josep Trueta (Idibgi), ha analitzat l’efecte de la sobrealimentació durant l’embaràs en els fills a partir d’un model d’animal porcí. L’estudi també va permetre l’aplicació d’un tractament amb metformina, un fàrmac antidiabètic, en els garrins com a possible mètode per revertir aquestes alteracions.

Els resultats van mostrar que els garrins nascuts de truges sobrealimentades durant la gestació presentaven un pitjor perfil cardiometabòlic en comparació amb aquells nascuts de truges alimentades amb dieta normal. El tractament amb metformina va millorar aquest perfil desfavorable.

A més, en el treball es va estudiar la metilació en el teixit adipós d’aquests garrins. Així, es va veure una desregulació d’alguns gens relacionats amb el transport de sucres, la regulació de greixos com el colesterol i la supressió del creixement cel·lular, respectivament.

Aquests resultats reafirmen que la sobrealimentació durant l’embaràs causa un perfil metabòlic desfavorable en la descendència i canvis en la metilació de l’ADN, que poden ser millorats amb el tractament amb metformina.

L’estudi es va dur a terme gràcies a la col·laboració entre el grup d’Obesitat i Risc Cardiovascular en Pediatria de l’Idibgi, el grup de benestar animal de l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el grup Selecció Batallé.

Nova cartera de projectes

D’altra banda, recentment l’Idibgi ha estrenat un espai en línia que presenta projectes de recerca en salut que necessiten recursos. Es tracta de la Cartera de projectes, un aparador dels estudis que es duen a terme a l’Idibgi i que necessiten finançament. Aquests projectes en diversos àmbits de la salut tenen l’objectiu de revertir en la millora del diagnòstic, la prevenció i el tractament de les malalties que afecten la societat.

En aquest espai en línia, els estudis es classifiquen en vuit temàtiques de la salut: càncer, cardiovascular, covid-19, diabetis i obesitat, neurociències, respiratori, salut mental i sistema digestiu. També s’hi detallen els objectius que persegueix cada projecte i la metodologia que se seguirà. Aquesta eina facilita a particulars i empreses la descoberta d’aquests projectes, i els obre la porta a contribuir-hi directament fent-los una donació.

Es tracta d’una de les principals novetats que presenta la pàgina web de l’Idibgi, que ha estat renovada en els darrers mesos. Presenta tota la informació relativa a l’activitat del centre d’investigació, com les publicacions, projectes, assaigs clínics i patents. El portal també inclou un directori del personal investigador que forma part de l’Institut. D’altra banda, obre noves vies per col·laborar tant per a particulars com per a organitzacions, a través de donacions directes o, fins i tot, organitzant iniciatives solidàries, i la possibilitat de deixar un llegat.