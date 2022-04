La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat que el govern espanyol treballa amb l'"escenari" d'obrir la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 a la població general. "Ja hem posat la quarta dosi a les persones immunocompromeses i, a partir de la propera setmana, la ponència de vacunes començarà a valorar la vacunació a altres col·lectius, per exemple per als majors de 80 anys", ha dit entrevistada a El País.

Dimecres s'acaba l'obligatorietat de dur mascareta en espais tancats, amb algunes excepcions com el transport públic i els centres de salut, i la ministra ha deixat en mans de les empreses determinar si cal portar-la i com als centres de treball. "Jo en seguiré fent un ús responsable", ha dit, i ha aclarit que seguirà sent obligatòria "als transports per avió, ferrocarril, autobús, metro i també als transports per vaixell".

Aquest pas, però, no l'interpreta com la fi de la crisi sanitària sinó com a "un pas més" dins de la pandèmia de covid-19, per la qual cosa no ha tancat la porta a haver de tornar a recuperar les mascaretes en funció de la situació epidemiològica. "Ens posem en la previsió de qualsevol escenari", ha resumit.