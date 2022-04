La Fundació Roses Contra el Càncer ha inaugurat la nova seu de l’entitat, ubicada al carrer Espronceda, 44 de la població, que s’ha donat a conèixer a la població amb una Jornada de Portes Obertes.

L’anterior local de la Fundació Roses contra el càncer, situat al carrer Pescadors, s’havia quedat petit per oferir els serveis, cada cop més amplis, amb la seguretat necessària per als usuaris, ja que arran de la pandèmia s’havia evidenciat que les instal·lacions no disposaven de prou espai per reunir grups nombrosos o dur a terme les diferents activitats. Per aquest motiu amb el canvi de seu, l’entitat preveu poder una millora substancial de cara als usuaris i les seves famílies.

El nou local «presenta una ubicació, distribució i instal·lacions idònies», segons apuntava la presidenta de l’associació Núria Pàramo. Fins ara l’espai havia estat dedicat precisament a l’assistència professional en el camp de la salut. Un cop realitzat el trasllat es realitzarà un dia de portes obertes, perquè el públic pugui venir a conèixer les noves instal·lacions.

La Fundació continua doncs amb les seves activitats i serveis en un espai més nou i modern. Una de les darreres accions ha estat la campanya solidària Posem-li pebrots al càncer, els passats dies 8 i 9 d’abril als supermercats Condis de la població.

També l’associació ha estrenat una nova activitat setmanal per als seus usuaris: Activa’t, gràcies a la col·laboració de l’Escuela de danza Gabriela Martín de Roses.