La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha anunciat que treballen amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) en una instrucció que asseguri una "oferta saludable" a les màquines expenedores dels hospitals públics catalans i redueixi els productes no saludables.

Cabezas veu "molt incoherent" que als hospitals del sistema públic de salut es puguin comprar productes com brioixeria, que no són beneficiosos per a la salut i fins i tot poden empitjorar l'estat de determinats pacients com aquells que han patit un infart, segons ha explicat Cabezas.

Així, ha apostat per assegurar en aquests centres contractats per l'administració una oferta saludable predominant com iogurts sense súcres afegits, fruita seca crua o torrada i barretes de pa integral, entre d'altres, i també ha subratllat la "importància" d'assegurar que els envasos dels productes siguin compostables.

ULTRAPROCESSATS

En ser preguntada per la possibilitat d'impulsar un impost en aliments ultraprocessats de la mateixa manera que es fa amb les begudes ensucrades embotellades --una de les mesures en les quals ha treballat que l'ha deixat més contenta--, Cabezas ha assegurat que s'està "explorant" la qüestió, però ha aclarit que encara no han concretat de quina manera.

"Ens agradaria treballar en alguna cosa similar a les begudes ensucrades", ha dit la secretària, que ha afegit que en el cas d'aquest tipus de beguda es tracta d'un increment del preu i ha remarcat que no prohibeixen res, però fan que l'opció saludable sigui més fàcil.

Ha explicat que seria un cas diferent al de les begudes ensucrades embotellades perquè en aquella mesura hi havia una recomanació de l'OMS.

De fet, en la llei d'acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat 2022 figura que l'Executiu català ha d'aprovar aquest any la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei de l'impost sobre els aliments ultraprocessats una vegada analitzin l'"èxit" de l'impost tant des del punt de vista fiscal com d'efectivitat sobre la salut.

També ha expressat la seva voluntat que els restaurants serveixin aigua de l'aixeta de franc, una mesura que està contemplada en la llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular que ja ha entrat en vigor després de que es va publicar dissabte passat en el Butlletí Oficial de l'Estat.

LLIÇONS DE LA PANDÈMIA

En relació amb la pandèmia del coronavirus, Cabezas ha afirmat que una de les lliçons que extreuen dels dos anys d'emergència sanitària és que la "salut és un aspecte global" que va més enllà de la malaltia.

També ha reivindicat la importància de desplegar mesures per controlar la transmissió que tinguin "la mínima repercussió" en la salut emocional i social de la ciutadania, a més de la rellevància que les administracions comuniquin bé.

La secretària ha aplaudit l'"impuls" dels sistemes de vigilància epidemiològica, com el nou Sistema de Vigilància d'Infeccions de Catalunya (Sivic), que integra les funcions de vigilància de la grip, covid-19 i un altre virus respiratori, a banda del treball col·laboratiu entre diferents agents del sistema sanitari.

Cabezas ha destacat que actualment la capacitat de seqüenciació de Catalunya és "molt alta", la més alta de l'Estat, i també ha destacat que durant la campanya de vacunació de la covid-19 han administrat uns 15 milions de dosis de vacunes, mentre que la mitjana anual prèvia a la pandèmia eren uns tres milions.