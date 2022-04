Molta gent, tenint l'estiu ben a la vora, comença a pensar en l'anomenada 'operació biquini'. Però, és saludable ocupar-nos de la nostra dieta tan sols en moments puntuals? No seria millor cuidar-nos tot l'any?

Segons l'estudi Cigna 360 Well-being Survey, més d'un 70% de la població espanyola es preocupa per portar una dieta equilibrada al llarg de tot l'any i no tan sols puntualment.

Per edats, els de la franja d'entre 20 i 30 anys són els que més destaquen en la cura de la seva alimentació. Gairebé un 80% reconeix vigilar els quilos que marca la seva bàscula diàriament.

Molt de prop, els segueixen els adults d'entre 35 a 49 anys, dels quals un 71% reconeix intenta parar atenció a la seva ingesta d'aliments.

En moltes ocasions el repte de cuidar-se no sempre resulta senzill. Són molts els factors externs com el treball en remot, la pujada de preus, l'ansietat produïda per la inestabilitat social i econòmica o l'efecte rebot de la reactivació de l'oci després de la pandèmia, els que poden afectar l'hora tenir una òptima alimentació.

D'aquí la importància de mantenir unes certes rutines i estar en forma no tan sols davant la temuda 'operació biquini' o després d'un període vacacional, on els excessos prenen protagonisme, sinó durant tot l'any.

Canvi d'hàbits... però per sempre

Com explica la doctora María Sánchez, e-Health Medical Manager a Cigna España: "La situació de canvi i incertesa en la qual ens trobem s'està notant en tots els àmbits de la nostra vida i el seu impacte pot afectar-nos a l'hora de portar un estil de vida saludable. Mantenir una dieta variada i equilibrada, un descans adequat i la pràctica habitual d'activitat física és importantíssim, posant especial cura durant els períodes vacacionals com la Setmana Santa o l'estiu. En molts casos, és sinònim d'una certa relaxació en els nostres hàbits. Si a això li sumem noves circumstàncies com, per exemple, una reducció de la mobilitat fruit del treball en remot o la reactivació de l'oci després de la pandèmia, podem caure en la temptació de mals hàbits com, per exemple, menjar entre hores de manera desordenada. Per això, és convenient seguir una sèrie de pautes que ens ajudin a mantenir el nostre benestar, aprenent a triar i planificar menjars de manera saludable i durant tot l'any.", conclou la doctora.

Cinc recomanacions per aplicar durant tot l'any

No serveix de res que unes setmanes a l'any ens posem a dieta i decidim trepitjar el gimnàs amb més freqüència. Ni la nostra salut, ni el nostre físic es beneficiaran d'això.

El millor és cuidar la nostra alimentació i evitar els excessos. Per aquest motiu, segueix aquests consells i aplica'ls tot l'any:

· Planificar el menú abans de sortir a fer la compra

El millor per a evitar caure en hàbits nutricionals inadequats és establir una planificació setmanal amb el menú diari i la seva llista de la compra corresponent. Per aconseguir-ho, és molt important anar al supermercat sense gana, detallar a la llista únicament el que es necessiti comprar i delimitar un pressupost. Tot això no tan sols ens ajudarà a comprar de manera saludable, sinó que, a més, ens permetrà estalviar una mica de diners.

· El dinar, millor preparat a casa

Sempre que es pugui, és millor portar el teu propi dinar al treball. D'aquesta manera s'evita comprar qualsevol cosa, probablement més calòrica, i, a més, gastar menys.

· Buscar alternatives saludables o aliments saciants

Si realment se sent la necessitat de prendre un mos en algun moment del dia, existeixen multitud d'alternatives saludables i delicioses per les quals optar. Fruita fresca, fruits secs, iogurt natural, cogombrets i adobats, formatge fresc, bastonets de verdures (pastanagues, carabassons, tomàquets cherry, etc.) són bones opcions. També hi ha aliments que ens deixaran satisfets i d'aquesta manera no menjarem més del compte entre hores. I què satisfà més? Les pomes, els plàtans, els lactis sense sucre o els aliments alts en fibra.

· Canviar d'activitat si la gana apreta

Petits gestos com aixecar-se de la cadira i moure's, realitzar estiraments, posar en pràctica alguns exercicis de relaxació… serien suficients. L'objectiu és distreure la ment i ocupar el temps amb altres activitats.

· Fer exercici, també ajuda

La pràctica de l'esport és un dels pilars per portar una vida saludable a qualsevol edat. No importa l'activitat que triem, llargs passejos, jugar un partit de futbol o fer ioga. Practicar algun esport et farà estar més saludable i ajudarà a mantenir una bona salut mental. Però, sobretot, ajuda a mantenir un ordre en els horaris i en els menjars.