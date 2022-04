«Sangre da vida» és un projecte d’educació menstrual que la infermera figuerenca Paula Capel Geli va engegar ara fa aproximadament un any. La iniciativa neix com a reacció a un sistema que, segons ella, no proporciona educació menstrual a la població i fa creure a les dones que tenir dolors durant el cicle és normal. «Quan vas al ginecòleg i dius que tens dolors menstruals et diuen que és normal, que et prenguis antiinflamatoris i pastilles anticonceptives», denuncia. «Jo tenia cicles regulars, l’únic problema que tenia eren els dolors... Soc una persona que mai m’ha agradat medicar-me i no em vaig voler prendre anticonceptives.»

Paula Capel Geli explica que després d’estar deu anys amb menstruacions doloroses va començar a plantejar-se si era normal, ja que no podia ser que les persones menstruants estiguessin els 40 anys que dura el cicle tenint dolor. Després d’investigar sobre el tema i assistir a congressos en línia, «vaig descobrir que som cícliques», afirma. I arran d’aquí va néixer el projecte «Sangre da vida».

Per a ella, la terminologia també és important. No és el mateix parlar de la regla que del cicle menstrual, perquè, com explica, realment és això, un cicle. «Descobrir-ho em va ajudar a entendre’m a mi mateixa i els canvis d’humor que tenia, i em va donar molta pau». Ara sap que quan li ha de venir la menstruació el seu cos li demana descans. «He canviat d’hàbits i ara com ara no tinc dolors durant la menstruació, ni em prenc cap medicació». I confessa: «saber això m’ha salvat la vida».

Desinformació

Un dels principals problemes d’aquest desconeixement és la manca d’informació i d’educació menstrual. Paula assegura que, tot i ser infermera, durant la carrera només els van parlar de les hormones que intervenen en el cicle menstrual, però no de com afecta emocionalment. «Ens venen a l’Institut a parlar de drogues i de sexe, però ningú ens parla de menstruació, quan el 52% de la població menstruem... No té sentit», explica.

Les causes d’aquesta desinformació són, segons ella, el patriarcat i el masclisme. «El missatge que hem rebut sempre és que ser dona implica tenir dolor durant la menstruació. Si els que menstruessin fossin ells, seria molt diferent».

El projecte

La importància de la iniciativa, segons la seva fundadora, rau en dos aspectes. En primer lloc, més de caràcter personal, perquè a ella com a dona l’ha ajudat a empoderar-se i a conèixer-se, a respectar el seu cicle i a si mateixa, tal com detalla. «Fins i tot m’ha ajudat a millorar l’autoestima i a entendre i a escoltar el meu cos i les necessitats que tinc, que tampoc ens ho han ensenyat a fer.» Per altra banda, destaca la importància que els homes coneguin el cicle. «Encara que no acabin tenint una parella dona, tots els homes conviuen amb alguna. Com a societat és important incloure’ls». De fet, explica que el fet que la seva parella (home) conegui el cicle menstrual, l’ha ajudat molt a què entengui com se sent.

Endinsar-se en aquest projecte també l’ha ajudat a treballar la culpa. «Ho portem molt implícit. La societat ens diu que hem de treballar i produir, i sovint, si et sents cansada, tu mateixa t’obligues a fer-ho». És important, com indica, no sentir-se culpable per necessitar descansar, i permetre’s abaixar el ritme i respectar el que li passa al propi cos. «No ho pots canviar. O ho acceptes o vas en contra seva.»

Per començar a revertir aquesta situació de desinformació, el més important segons Paula Capel és parlar-ne i normalitzar-ho per començar a trencar el tabú. «Totes menstruem, totes passem per aquest procés, és natural.» Destaca l’exemple de quan anava a l’Institut i havia de demanar un tampó o una compresa: «Era com si estiguessis traficant», declara. Per això afirma que la manera més efectiva de començar-ho a canviar és anar a educar a les escoles i parlar-ne.

Xerrades als Instituts

Precisament amb una altra companya infermera, Alicia Rubio, estan preparant, per a després de Setmana Santa, unes xerrades a les nenes de 1r i 2n d’ESO de l’Institut de Vilafant per parlar de menstruació. Són les xerrades «Salut i Escola», que duen a terme infermeres de pediatria dels CAP de Catalunya.

Actualment, a Vilafant s’ofereix una hora de consulta setmanal perquè els i les joves de l’Institut puguin fer consultes sobre la menstruació, en sessions individuals i confidencials, i es van trobar que els preguntaven sobre aspectes molt bàsics. Per això van acordar oferir aquestes xerrades. “Ho provarem. Si les noies queden contentes, no descartem de cara al curs que ve repetir-ho”, explica Paula Capel. Aquesta serà la primera vegada que realitza una xerrada sobre menstruació a un institut: «Com a infermera em motiva molt la promoció per la salut, tenir el poder d’anar a les escoles i instituts a fer aquest tipus de xerrada i començar a fer coses així», afirma.