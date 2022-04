Quan pugen les temperatures, la gent comença a pensar en l'estiu i la platja. I a conseqüència d'això, també comencen a pensar en l''operació biquini'. Però l'abril és un mes tardà per començar una dieta sota la supervisió d'un especialista i les anomenades 'dietes miracle' no funcionen. A més, la majoria d'especialistes en dietètica i nutrició les desaconsellen, perquè són perilloses i produeixen l'anomenat 'efecte io-io', que serveix per denominar l'efecte que es produeix quan s'aprima ràpidament amb una dieta, perquè fa que es recuperi el pes de manera igual de ràpida. És llavors quan la gent pensa en la lipoescultura, una tècnica estètica que remodela àrees específiques del cos mitjançant l'eliminació de dipòsits de greix.

Durada

La lipoescultura consisteix a fer una intervenció quirúrgica per remodelar el cos, extraient el greix de certes zones on pugui estar localitzada. Aquesta operació pot durar entre una i tres hores, tot i que depèn de la quantitat i la zona. Sovint se sol confondre la lipoescultura amb la liposucció. En realitat, són tècniques similars, però tenen una diferència substancial: la lipoescultura és una tècnica més completa que la liposucció. En ella, primer es realitza una liposucció –una petita incisió per introduir una cànula que extreu el greix sobrant localitzat en àrees específiques del cos– i després s'insereix aquest greix en altres parts del cos per remodelar-les.

Zones

Les zones més habituals en què s'insereix aquest greix són pit, pòmuls, llavis, ulleres, línies d'expressió o glutis. La lipoescultura es realitza, doncs, quan es vol reduir el volum i, a més, remodelar el cos. En utilitzar el mateix greix del pacient s'evita qualsevol reacció adversa. La liposucció, per la seva part, s'aplica quan es vol eliminar greix localitzat per reduir volum. Però ull: aquesta tècnica no permet extreure'n més del 8% de greix del pes corporal.