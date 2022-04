La pandèmia ha agreujat el patiment emocional de moltes persones i per donar resposta a aquest malestar, el Departament de Salut ha impulsat el Programa de benestar emocional i salut comunitària en l’Atenció Primària. A banda, des de fa uns anys existeix el Programa de suport a la salut mental en l’Atenció Primària (PSP) des d’on s’han impulsat els espais grupals per l’abordatge de diferents problemàtiques com l’ansietat, la depressió, els conflictes a la feina o el dolor crònic. La majoria d’aquestes teràpies grupals s’han traslladat en els espais del Centre Casal Cívic Figueres-l’Empordà.

Dirigit pel referent de benestar emocional i salut comunitària de l’EAP Figueres, Xavier López, l’equipament acull també un Grup Mindfulness per a adolescents, d’entre 14 i 16 anys, que treballen en tècniques de relaxació i maneig de la ràbia. Els assistents es deriven des de les infermeres del Programa salut i escola desplegat en els centres educatius. També, en aquest espai, funciona un altre grup format per dones magrebines amb diabetis o que tenen algun familiar amb la malaltia. Condueix el grup una infermera de la Comissió de comunitària de l’EAP Figueres amb el suport d’una mediadora intercultural de la Fundació Clerch i Nicolau.

Tant per les grupals de PSP com per les del Programa de benestar emocional, la derivació se sol fer a partir dels professionals de medicina o infermeria del CAP i/o de psicologia del CAP (del Programa de suport a primària PSP), però no és així en tots els casos.

Espais com el Casal Cívic i Comunitari Figueres-l’Empordà són centre de referència d’actius en salut, tant per les activitats que es duen a terme com per ser un punt de trobada social. Són indrets on s’han traslladat algunes de les grupals dels diferents programes de salut. Realitzar les teràpies grupals als centres cívics serveix per fer un apropament de la població a punts de xarxa social fora dels centres de salut. «Aquest treball en xarxa, multidisciplinari i amb perspectiva comunitària amb l’Equip d’Atenció Primària de Figueres i la comarca de l’Alt Empordà està essent una nova experiència molt enriquidora» explica la responsable de l’espai Míriam Lladós. «També de cara a les persones que descobreixen un espai que els genera noves experiències personals i el coneixement d’un entorn desconegut» remarca. Des de fa setmanes es reuneixen aquí un grup de dones que pensen i realitzen elles mateixes diferents activitats per realitzar dins aquest espai. Aquest grup va ser dinamitzat inicialment pel programa PSP dins del CAP J. Masdevall i posteriorment, en el Centre Cívic amb el referent de benestar emocional de l’EAP Figueres. Actualment, no cal la derivació del metge per formar part del grup. «En aquests moments es dediquen a teixir i estan aprenent a fer pops de ganxet que volen donar com a obsequi a la mainada de l’Hospital de Figueres» comenta Lladós.

Segons un decret de 15 de març, els equipaments cívics i comunitaris de la Generalitat de Catalunya són espai públic de participació i convivència que posen un conjunt de serveis i recursos a l’abast de tota la comunitat. També pretenen la inclusió de l’entorn, un espai de diàleg comú en què les persones, les entitats, i les diferents administracions, d’una òptica multidisciplinària, poden participar i compartir un diagnòstic comú, potenciar processos de transformació social i crear sinergies per incorporar tots els actors del territori en el treball per millorar la qualitat de vida de les persones i de la comunitat.

El psicòleg Xavier López assenyala que «des del CAP com a prescripció social, es promou que la gent participi en les activitats que es fan a la ciutat, a les entitats o els centres cívics, perquè totes elles són generadores de salut». Moltes d’aquestes activitats són gratuïtes com ara els tallers de memòria, els tallers de mindfulness, o d’estiraments. «La intenció és omplir algunes d’aquestes places amb la gent que ho necessita, a través de la prescripció social que es fa des d’atenció primària». Aquests programes es basen en l’evidència que la participació regular en activitats comunitàries ajuda els pacients a desenvolupar recursos socials i psicològics, ajuda a mantenir un estil de vida actiu i saludable.

Referents de benestar emocional estenen la seva presència al territori

El Casal Cívic i Comunitari Figueres-l’Empordà acull una sèrie de grups que se sumen als que ja funcionen als CAP de Figueres, des del Programa de Suport a la salut mental en l’Atenció Primària (PSP). En aquest espai hi estan actius altres com: un grup heterogeni per acompanyar processos emocionals adaptatius de múltiples causes, un altre adreçat a dones en situacions de patiment emocional de llarga durada, un grup adreçat a joves d’entre 18 i 21 anys que tenen dificultats per establir xarxa i projecte de vida, amb històries familiars complexes.

Figueres, Roses, Llançà, la Jonquera i l’Escala ja ofereixen el programa iniciat a l’atenció primària.

Ara també s’està treballant en l’obertura de nous grups com el de fibromiàlgia per dones amb aquesta condició i un altre grup per gent gran amb un recorregut adaptat.

El referent de benestar emocional Xavier López, junt amb la comissió de comunitària d’atenció primària també impulsa activitats i tallers, com l’activitat d’exercici físic a l’aire lliure aquest dimecres 6 d’abril Dia Mundial de l’Activitat Física.

Els tallers que realitza el referent de benestar són de caràcter de prevenció i promoció de la salut i enxarxament, impulsant la prescripció social des dels professionals d’atenció primària. S’emmarquen dins el programa de benestar social i salut comunitària en l’Atenció Primària.

Alguns dels objectius d’aquest programa són: augmentar i millorar la prevenció i promoció del benestar emocional en la comunitat, incrementar i millorar l’atenció a les persones amb malestar emocional i amb factors de risc psicosocials per tal d’evitar i minimitzar l’aparició de problemes de salut mental o d’addiccions.

Les seves línies d’actuació permeten incrementar l’atenció psicològica i psicoeducativa i reduir la prescripció de psicofàrmacs. Actualment, els EAP de la comarca que ja compten amb un referent de benestar emocional són els de Figueres, Roses, Llançà, la Jonquera, l’Escala. En alguns casos concrets, el referent és compartit amb més d’una àrea bàsica de salut, com és el cas de la Jonquera i Llançà.