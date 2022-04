El càncer de pulmó va ser la segona causa de mort a Espanya els cinc primers mesos del 2020. La incidència se situa en 30 morts per cada 100.000 habitants. I aquestes taxes de mortalitat segueixen augmentant no només al nostre país, sinó a tot Europa: s’estima que al llarg d’aquest any se’n diagnosticaran gairebé 31.000 de nous al nostre país.

Segons les dades de la European Society for Medical Oncology (ESMO), la mortalitat ha baixat un 10% en homes des de l’any 2015, però està augmentant de forma preocupant en dones. La mortalitat deguda a aquesta causa ha augmentat un 6,5% entre les dones en poc més d’un lustre, del 2015 al 2021.

El principal factor de risc per desenvolupar càncer de pulmó és el tabaquisme, encara que existeixen altres causes que en poden afavorir el desenvolupament, com l’exposició al radó, sent aquest el segon factor de risc. El problema és que aquest tipus de tumors es detecten quan ja estan en estats molt avançats, cosa que en complica el tractament i curació. D’aquí la importància de realitzar cribratges, tal com es fa amb altres tipus de càncers com el de còlon.

Beneficis del cribratge

El cribratge de càncer pulmonar consisteix en una senzilla prova d’imatge: la tomografia computaritzada, el que tots coneixem com a TAC, realitzada amb baixes dosis de radiació (TCBD). I segons els experts de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) fer aquesta prova en pacients d’alt risc permetria una reducció global de la mortalitat per càncer de pulmó. Són molts els estudis internacionals que així ho assenyalen. L’estudi NELSON, per exemple, va aconseguir una reducció més gran de la mortalitat per aquesta patologia en pacients amb determinades característiques (més grans de 55 anys que fumen més de 30 paquets a l’any o individus de menys de 50 i amb un menor hàbit tabàquic –menys de 15 paquets a l’any–).

Gràcies al cribratge al qual es van sotmetre aquests pacients, es va reduir la mortalitat en homes en un 26% després de 10 anys de seguiment. A més, el 50% dels càncers de pulmó detectats amb la tomografia computaritzada en l’estudi NELSON es trobaven en estadi inicial, en comparació amb un 75% d’estadis avançats (III o IV) en el grup control.

Una pandèmia evitable

De moment, a Espanya no està implantat un programa de cribratge de càncer de pulmó. Per això des de la SEPAR insisteixen en la necessitat de la posada en marxa d’aquesta eina de detecció, al ser aquesta una malaltia molt prevalent, altament mortal. “El càncer de pulmó és una pandèmia evitable. Des de SEPAR volem treballar en dos fronts per aconseguir disminuir els casos i la mortalitat per aquest càncer, mitjançant l’impuls d’estratègies per aconseguir que cada vegada més persones deixin de fumar, però ara també mitjançant la defensa de la implantació de programes de cribratge del càncer de pulmó. Els estudis científics avalen la posada en marxa d’aquests programes perquè eviten morts i aconsegueixen detectar els casos en estadis inicials”, reclamava el doctor Carlos A. Jiménez, expresident de SEPAR.

En aquesta mateixa direcció apunta el doctor Juan Carlos Trujillo, cirurgià toràcic i coordinador de l’Àrea d’Oncologia de SEPAR: “Sabem que encara hi ha molt per fer contra el tabaquisme ja que les polítiques antitabac actuals han demostrat ser insuficients, però si no es porta a la pràctica el programa de cribratge de càncer de pulmó estarem sent testimonis silenciosos de l’alta mortalitat per càncer de pulmó, quan podria evitar-se”.