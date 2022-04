Un estudi publicat a la revista Nature Genetics ha permès identificar 75 factors de risc genètic que intervenen a la malaltia d'Alzheimer. Es tracta d’una troballa de gran rellevància per a la investigació, ja que 42 dels factors identificats no s'havien relacionat abans amb la malaltia. Així, els resultats obren noves vies per al tractament i el diagnòstic de la malaltia. La investigació l’ha realitzat un equip internacional de científics, amb el lideratge dels centres d'Espanya per part d'Ace Alzheimer Center Barcelona, una entitat dedicada al diagnòstic, tractament i investigació de la malaltia, i amb la participació de la Fundació CIEN (Centre de Recerca de Malalties Neurològiques).

El document revela dos elements que intervenen en el desenvolupament l'Alzheimer: una disfunció al sistema immunitari i un tipus de cèl·lules del sistema nerviós central que eliminen substàncies tòxiques. Alhora, els investigadors han reafirmat la implicació de dos processos patològics relacionats amb les proteïnes beta-amiloide i tau en el desenvolupament de la malaltia. Les troballes confirmen i amplien els coneixements ja existents sobre els processos patològics implicats en la malaltia i obren noves vies de recerca terapèutica. Amb aquest estudi, els investigadors han establert un sistema de puntuació de risc genètic per avaluar millor quins pacients amb deteriorament cognitiu desenvoluparan durant els tres anys següents la malaltia. La investigació permet continuar ampliant el coneixement de l'Alzheimer, ja que avui dia no se n'ha identificat la causa ni existeix cura. Segons dades del Ministeri de Sanitat, a Espanya hi ha més de 800.000 casos i es calcula que el 2050 s'hauran duplicat. Així mateix, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'Alzheimer se situa com un dels principals problemes de salut mundial i afecta més de 55 milions de persones al món, sent la demència més comuna.