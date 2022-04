Són les nostres oïdes els grans oblidats? Perquè probablement sí, ja que només els parem esment quan ens fan mal o quan perdem audició.

Però abans que el problema vagi a més la pregunta que ens hem de fer és: Com cuidar les nostres oïdes?

Els especialistes en otorinolaringologia assenyalen que cuidar la nostra salut auditiva des d'edats molt primerenques és fonamental per a poder gaudir d'una major qualitat de vida.

No obstant això, existeix una important falta de conscienciació per part de la societat sobre la rellevància de cuidar-se en aquest sentit.

És una cosa que corroboren els experts d'Aegon, entitat asseguradora especialitzada en salut, posant l'accent especialment en els més joves. Perquè pel que sembla, és a aquesta edat quan tenim menys consciència de les conseqüències que pot tenir un mal cuidat auditiu a llarg termini.

Així, per a començar a cuidar la salut auditiva, els experts recorden alguns senzills hàbits que previnguin problemes en les oïdes a llarg termini.

Sabies que els bastonets no són gens recomanables per a cuidar les nostres oïdes?

És una creença molt estesa i popular, però alerta!, netejar les oïdes amb bastonets tenen més riscos que beneficis.

Pot provocar taps i danyar tant la membrana com l'interior del conducte auditiu.

Llavors, com les netegem? Els especialistes d'Aegon comencen per avisar que clatell hem d'introduir objectes en les oïdes. Així que per a tenir-los nets és essencial rentar-los amb aigua i sabó, i després assecar-los bé.

Si practiques natació, el millor és utilitzar taps i assecar les oïdes després de cada bany. D'aquesta manera, s'elimina la humitat del conducte auditiu i s'eviten possibles infeccions per fongs, per exemple.

Sabies que les infeccions o grips poden causar una pèrdua auditiva si no cuides les teves oïdes?

En temps de pandèmia se'ns ha oblidat que hi ha més infeccions a part del coronavirus. Però la realitat és que malalties lleus, com un catarro o una grip, pot causar-nos una pèrdua auditiva.

Per què? En aquests casos tenim més predisposició a contreure qualsevol tipus d'infecció, que és el que podria arribar a provocar una pèrdua d'audició.

Evita automedicar-te! Acudeix a l'especialista amb freqüència

En algunes ocasions podem caure en l'error de minimitzar qualsevol molèstia o problema auditiu que sofrim. No obstant això, alguna cosa que podem notar al principi com una molèstia lleu o anomalia pot ser el detonant d'una cosa més greu.

En aquest cas, el doctor Alvar Ocano, gerent mèdic d'Aegon, adverteix: "Quant a patologies auditives, és fonamental la prevenció primerenca. Per això és tan important acudir de manera regular a consulta, realitzar-se revisions periòdiques i fins i tot test auditius preventius. Això cobra especial importància si tenim antecedents familiars de malalties degeneratives auditives".

Tampoc és recomanable aplicar remeis casolans o altres medicaments en la teva oïda, tret que es faci sota prescripció mèdica.

Sabies que el vent també pot danyar l'oïda? Protegeix-te dels sons forts

Encara que potser aquest pot ser un consell una mica obvi, tots ens exposem a sorolls en el nostre dia a dia que poden resultar molt agressius per a l'oïda.

D'una banda, moltes vegades usem auriculars a un volum molt major del recomanat.

Per això els especialistes en audició d'Aegon expliquen que s'ha de fer ús d'auriculars sempre per sota del 60% del volum màxim, podent escoltar els sons que es produeixen voltant.

És més, l'OMS aconsella limitar l'escolta amb auriculars a una hora al dia perquè així no afecti massa a la nostra salut.

I encara que és cert que la contaminació acústica és un veritable problema en algunes zones, el més indicat és reduir el màxim possible la presència en ambients i espais sorollosos.

A casa també és important que controlem el volum d'aparells com la televisió, els equips de so o la ràdio.

I compte amb el vent. Quan bufa molt fort, pot provocar-nos inflamacions en l'oïda.

En definitiva, els experts recomanen no oblidar la cura de les nostres oïdes.

Com? Perquè incorporant tots aquests hàbits, per a així evitar i prevenir riscos d'una pèrdua d'audició severa, alguna cosa que ocorre a edats cada vegada més primerenques.