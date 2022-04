La incorporació de la figura dels referents de benestar emocional dins els equips d’atenció primària ha permès potenciar el benestar social i comunitari dels pacients. Concretament, el CAP de Roses va apostar la setmana passada per celebrar la primera Setmana de la Felicitat, amb un seguit d’accions «que pretenen empoderar la població a través d’un treball comunitari». Ho explica la psicòloga Mercè Homs. Està especialitzada en Psicooncologia, actualment estudia el Màster en Psicologia General Sanitària a la UdG i treballa a l’ABS de Roses com a Referent en Benestar Emocional i Comunitari. Aquests nous professionals sanitaris treballen de manera coordinada amb els professionals d’infermeria, de medicina i de treball social per incrementar, millorar i promoure la prevenció del benestar emocional a la comunitat, així com reduir la medicalització per temes relacionats amb la salut mental. «No es tracta de fer assistència directa al pacient , sinó que és un servei de promoció de la salut» especifica Homs.

La pandèmia ha suposat un repte de gran magnitud per a la societat i per al sistema sanitari català. En aquest sentit, el programa de benestar emocional i salut comunitària a l’atenció primària i comunitària (APiC) vol esdevenir una eina eficaç per situar i enllaçar totes les actuacions de promoció del benestar emocional, prevenció i detecció de situacions de risc de signes d’alerta de patiment mental. «Hi ha psicòlegs que fan assistència directa al pacient a Atenció Primària quan hi ha un malestar, i nosaltres entrem per mirar què pot produir benestar i evitar que la gent acabi anant al cap per dificultats de gestió emocional, per manca de saber fer front a circumstàncies que estan succeint i que acabin sobre medicalitzats. Fem un treball previ». La idea és fer-ho en comunitat per posar en evidència «com és d’important empoderar la població en aquest sentit. És molt rellevant que l’individu sàpiga què li proporciona benestar i pugui fer front als patiments que pot haver-hi a la vida. La nostra feina és a escala comunitària, veure i fer un rastreig de què hi ha al territori que ens pot ser beneficiós, perquè, si ho conec, ho podré receptar. Dins l’àmbit individual, hem de saber també què em pot anar bé a mi per empoderar-me. Hi ha molts recursos, però cal saber quin és l’actiu en salut que a mi em pot funcionar»

Des de l’Equip d’Atenció Primària de Roses es va dur a terme la setmana passada una iniciativa que té per objectiu fer prendre consciència, tant a professionals de la salut com als usuaris del CAP Roses, com a la població del municipi, de la necessitat de tenir en compte el benestar emocional com a factor de salut. És a dir, que l’objectiu de la proposta era donar a conèixer com n’és d’important saber conscientment què ens fa sentir bé, per tal de reduir el malestar emocional i, en segon terme, un possible malestar físic. Aquesta acció s’ha dut a terme amb el suport del CAR Jove (Centre d’activitats de Roses), el Centre Obert de Roses i la Residència Pi i Sunyer. Des d’aquests centres es van idear unes receptes mèdiques simbòliques, on allò que recepta van ser les propostes de salut en benestar emocional fetes pels usuaris dels tres centres. Són receptes que des d’atenció primària s’han prescrit a altres persones de la seva població, perquè se sentin millor. Alguns exemples han estat: Dedicar cinc minuts del dia a contemplar el mar, mantenir una conversa amb algun amic o dir a les persones importants de la teva vida que les estimes.