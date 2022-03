Aquest mes es commemoren deu anys de la creació de la Unitat de Mitjans Aeris (UMA) del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM), una unitat que coordina i gestiona tots els helicòpters medicalitzats de Catalunya des de la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) del SEM a l’Hospitalet de Llobregat.

La UMA va néixer el mes de març de 2012 amb l’objectiu de centralitzar tots els vols sanitaris en helicòpter operats pel Sistema d’Emergències Mèdiques a tot el territori de Catalunya.

En els darrers deu anys, la UMA ha fet 6.000 assistències a pacients de Girona, de les quals gairebé el 4% són de pediatria. D’altra banda, la tipologia de servei que ha requerit més assistències ha estat els traumatismes que esdevé prop del 40% de les intervencions.

La Unitat de Mitjans Aeris (UMA) està integrada per quatre bases distribuïdes pel territori català, on es troben els helicòpters medicalitzats, per professionals especialitzats i per la Taula de Coordinació de Vol, única en el marc dels sistemes d’emergències mèdiques de l’Estat espanyol. Des de la seva creació, ara fa 10 anys, la taula de vol suposa un suport essencial, ja que garanteix la coordinació dels recursos aeris i contribueix al compliment dels estàndards de qualitat establerts pel SEM, reduint el temps d’assistència i garantint la seguretat durant tota l’operació aeronàutica.

La creació de la UMA ha permès, doncs, garantir l’equitat territorial, integrant la gestió i coordinació de les bases distribuïdes en punts estratègics per donar resposta a tot el territori català de manera ràpida i eficient. Les quatre bases actuals del SEM a Catalunya es troben situades a l’heliport de l’hospital Trueta, el de Tremp, el de Móra d’Ebre i a l’hospital del Parc Taulí de Sabadell.

«L’helicòpter és una veritable UCI mòbil preparada per atendre, estabilitzar i traslladar els pacients més crítics. Van equipades amb material electromèdic d’última generació, i incubadora o llitera elèctrica, segons l’edat de l’infant. Aquest equipament permet als professionals sanitaris poder estabilitzar el pacient, mantenir-lo estable durant el trasllat i arribar a l’hospital de destí en les millors condicions», explica Merche Val, cap de la Unitat de Mitjans Aeris del SEM

A més de les bases del SEM, al llarg d’aquests deu anys s’han anat consolidant diverses helisuperfícies que operen 24 hores arreu del territori. A dia d’avui, ja en són 14 les helisuperfícies que operen tant de dia com de nit, gràcies a les dues darreres incorporacions: l’heliport de l’hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i el de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Properament, l’heliport de Tremp i la zona de l’aeroport de la Seu d’Urgell també donaran servei al vol nocturn.

Vol nocturn al Trueta

Respecte a la Regió Sanitària de Girona, una de les novetats més destacades és l’habilitació del vol nocturn, fa un any i mig. Aquest servei s’activa quan es necessita un trasllat interhospitalari en horari nocturn, entre l’hospital Trueta i algun dels centres de l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’arribada del vol nocturn a Girona també suposa la incorporació d’equips d’alta especialització mèdica. És el cas de l’helicòpter neonatològic-pediàtric medicalitzat, que ha ampliat el seu període d’activitat i ha duplicat l’equip sanitari. Aquest recurs actua durant 16 hores diàries, des de les 7 h del matí fins a les 23 h de la nit, els 365 dies de l’any. L’increment de les hores de cobertura aèria suposa la incorporació d’un segon equip assistencial integrat per pediatres i infermers provinent de l’hospital Parc Taulí de Sabadell, que se suma al que està operatiu actualment a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

D’altra banda, també van posar en marxa la primera càpsula d’aïllament per traslladar pacients crítics contagiats amb malalties altament infeccioses, com la covid-19, en l’helicòpter medicalitzat. Catalunya és la primera comunitat autònoma de l’Estat espanyol que ha desenvolupat un protocol per realitzar el trasllat segur d’aquests pacients en helicòpter.

La càpsula Isoark N36-7 evita la propagació del patogen durant el trasllat i redueix notablement la possibilitat d’infecció.