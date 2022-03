Associem el ronc als adults, però els nens també ronquen. Tots hem roncat alguna vegada, però en el cas dels més petits, que ho facin de forma continuada és motiu suficient per acudir a un especialista. Perquè com expliquen des de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (SEORL-CCC), el ronc és un dels símptomes més freqüents de trastorn respiratori del son entre els nens.

Quan hem d'anar a l'especialista?

Com explica el doctor Peter Baptista, president de la comissió de Roncopatia i Trastorns del Son de la SEORL-CCC: "Els pares han de consultar amb l'especialista si el seu fill ronca tres nits per setmana, fa un so de caràcter intens i es produeix sense anar associat a un procés catarral". I afegeix: "La prevalença del ronc oscil·la entre 1,5 i 27,6% per a diferents estudis i poblacions".

A més, aquest especialista adverteix que els nens amb apnea poden presentar una fesomia característica. "Es veuran cares allargades, amb una falta del desenvolupament del terç mitjà facial, i un creixement més gran del terç inferior (la mandíbula) de forma asimètrica", apunta.

Per què ronquen els nens?

Les causes dels trastorns respiratoris del son a l'edat pediàtrica poden ser variades. "Els factors anatòmics, craniofacials i neuromusculars, l'excés de teixit limfoide i la inflamació de les vies respiratòries són els components més crítics", explica l'otorrinolaringòleg. "La hipertròfia d'adenoides (vegetacions) i amígdales és més prevalent entre els 3 i els 6 anys, i estan fortament relacionades amb la síndrome d'apnea obstructiva del son infantil en nens".

Conseqüències del ronc infantil

Quan el nen respira per la boca en lloc de pel nas la seva anatomia canvia i també la forma com menja i beu. "L'absència de respiració nasal en els nens pot induir una alteració del creixement craniofacial i de l'adequat desenvolupament d'altres funcions, com ara la masticació i la deglució", explica el doctor.

Això passa perquè, "per permetre la respiració en presència d'una obstrucció nasal, es produeix una correcció de la posició del cap i la mandíbula que influeix directament sobre la tonicitat de la llengua i els músculs orofacials". Quant a les anomalies craniofacials, en néixer la cara té aproximadament el 40% de la mida adulta i augmenta al 65% als 3 anys. Aquest creixement facial es completa després de la pubertat.

Tot i que està determinat per factors genètics, els aspectes ambientals com el patró de respiració també poden contribuir al creixement. "Quan aquests canvis persisteixen en el temps es produeix una modificació de l'equilibri de la pressió muscular sobre els ossos de la cara i de les dents i indueixen modificacions morfològiques dentesquelètiques. Es poden apreciar tant de manera externa com interna", indica aquest especialista .

Síndrome d'apnea obstructiva del son infantil

Entre aquests trastorns respiratoris, els especialistes destaquen la síndrome d'apnea obstructiva del son infantil. Aquest trastorn es caracteritza per una obstrucció parcial i completa de les vies respiratòries superiors. Afecta de l'1 al 5% de tots els nens, i el bec d'incidència es troba entre els 3 i els 8 anys. A més, és més greu en nens que en nenes a causa de la morfologia craniofacial. "Es tracta d'un trastorn molt important. I entre d'altres, com explica el doctor baptista, està implicat a:

Disminució de la qualitat de vida

Enuresi,

Retard a l'aprenentatge

Bruxisme

Problemes conductuals

Psiquiàtrics

Neurocognitius

Cardiovasculars

Metabòlics

Anomalies endocrines i del creixement".

El 70% dels nens presenten maloclusió dentària a causa dels roncs

Quan un nen respira per la boca, en l'àmbit intern es poden apreciar canvis a l'arcada dentària superior i inferior així com a la posició de la llengua. Això provoca una maloclusió dentària, és a dir, una incorrecta alineació de les dents. Es calcula que el 70% dels nens presenten alguna desviació de l'oclusió ideal de les dents, i al voltant del 30% necessita tractament odontològic per corregir-ho.

La sobremossegada, la mossegada creuada, o l'apinyament dentari són altres diferents tipus de maloclusió. "L'alteració visible més comú en aquests nens són les dents tortes". I com apunta el doctor: "Un nen ha de respirar la major part del temps pel seu nas, tenir la llengua tocant el paladar quan tingui la boca tancada i no roncar de manera repetida. Si aquests fets no es produeixen, ocasionarà conseqüències en el desenvolupament dentofacial".

Tractament

La cirurgia per extreure les amígdales i les vegetacions (adenoamigdalectomia) sol ser el tractament més indicat per corregir la respiració als nens. Però això no sempre soluciona el problema de manera completa. "Això és degut a la presència d'altres problemes, com: La hipertròfia turbinal (excés de mida dels cornets nasals) a causa de processos al·lèrgics que afecten gairebé el 15% dels nens fins als 8 anys. La presència d'una anquiloglòssia lingual (frenet curt) que dificulta la correcta posició de la llengua impossibilitant una respiració nasal postcirurgia i que pot arribar a afectar el 10% de la població pediàtrica", explica l'especialista.

Per això, si després de la intervenció quirúrgica el pacient continua respirant per la boca, "és important examinar el nen a la recerca de congestió nasal, incloses les desviacions de l'envà o la rinitis al·lèrgica", afegeix l'expert.

"També s'han de considerar les teràpies adjuvants, com l'expansió maxil·lar ortodòncia i/o l'entrenament funcional. El seguiment a llarg termini de l'obstructiva del son en nens és obligatori per prevenir la malaltia a l'edat adulta", conclou el doctor.