Dormir és essencial per carregar piles i poder afrontar el dia amb energia. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que els nens dormin una mitjana de nou hores al dia, mentre que per als adults la quantitat d'hores de son recomanada s'estima en set hores.

L'edat és un factor fonamental que afecta la quantitat de son que es necessita, però també és important tenir en compte la qualitat d'aquest, la manca de son anterior o estar en estat de gestació. Als menors, dormir menys de les hores recomanades s'associa a un empitjorament de l'atenció, la conducta o la memòria.

Tanmateix, quines són les conseqüències per als adults?

Un estudi amb més de 500.000 treballadors

Un estudi, liderat pels investigadors de la Universitat Europea, Alejandro Lucía i Pedro L. Valenzuela, conclou que la manca de son té repercussions directes en el sistema cardiovascular: diabetis, obesitat, hipertensió...

"Els trastorns del son poden tenir un impacte negatiu a l'estat de salut, particularment pel que fa a les malalties cardiovasculars", explica Lucía.

"La qualitat del son és el més rellevant i, sobretot, si et despertes moltes vegades durant la nit, que s'associa a diferents patologies cardiovasculars com ara colesterol, sobrepès o accident cerebrovascular", explica a aquest portal.

La investigació s'ha fet amb més de 500.000 treballadors espanyols. El 33% dels participants va assenyalar que el seu somni era "pobre", és a dir, excessivament curt (unes 6 hores/dia de mitjana). Així que aquest grup tenia més probabilitat de presentar més factors de risc d'ECV.

L'estudi, publicat recentment, assenyala que també s'ha observat un vincle entre la durada del son amb diabetis, hipertensió i obesitat. En contraposició, la qualitat està relacionada amb perfil lipídic, que mesura les concentracions de diferents tipus de greixos a la sang.

Dormir molt, també és perjudicial?

En paraules de l'investigador Alejandro Lucía, sí. Igual que un somni per sota de les 6 hores té conseqüències directes sobre la nostra salut, dormir molt (més de 9 hores/dia), també. "La raó és que reflecteix que l'estat de salut és dolent, és a dir, que hi pot haver depressió, escassa activitat física..." Factors que propicien l'aparició de problemes amb el cor i els vasos sanguinis.

"Això no obstant, atès que la inactivitat física pot augmentar la probabilitat de tots els principals factors de risc d'ECV, és possible plantejar la hipòtesi que l'excés d'hores de son també podria ser perjudicial per a la salut cardiovascular a llarg termini", explica .

"A més, els nostres resultats suggereixen que altres variables relacionades amb el son i que s'analitzen amb menys freqüència, com les dificultats per agafar el son i, en particular, que tan reparador percep el son un individu".

Quines conseqüències té a la nostra salut un somni poc reparador?

Obesitat

"La restricció del son s'ha associat amb nivells desregulats d'hormones relacionades amb la gana, com la leptina i la grelina. I una metanàlisi d'assajos controlats aleatoris va trobar que la restricció del son (fins a un total de 3,5-5,5 h per dia) augmenta la gana subjectiva, la ingesta de calories i, en conseqüència, l'augment de pes". Tot i això, l'obesitat o el sobrepès també pot afectar la qualitat del son, ja que augmenta el risc de condicions que interrompen el son, com l'apnea obstructiva del son.

Es tracta del trastorn respiratori relacionat amb el son més comú. Passa quan els músculs de la gola es relaxen intermitentment i bloquegen les vies respiratòries. És el que es coneix popularment com a ronc. "De manera similar, una extensió de la durada del son entre els dorments de curta durada podria atenuar els guanys de pes corporal i massa greix durant un seguiment de 6 anys, i l'evidència epidemiològica suggereix que substituir 30 minuts de temps sedentari pel temps equivalent de son pot promoure pèrdua de pes", especifiquen els autors.

Diabetis i hipertensió

"La manca de son podria promoure un estat proinflamatori, disminuir la sensibilitat a la insulina, induir respostes relacionades amb l'estrès i deteriorar la funció endotelial vascular, tot això podria contribuir a la probabilitat de factors de risc d'ECV, particularment diabetis i hipertensió", recull la investigació.

A més, dormir malament també pot resultar en una desalineació dels ritmes circadiaris, cosa que alhora és un factor de risc per a la hipertensió, i podria reduir l'energia per fer activitat física de forma regular.

Pautes per dormir més... i millor

Alejandro Lucia subratlla que la qualitat del somni dels espanyols és "millorable". Això és degut al fet que a Espanya, les persones estem exposades a nombrosos disruptors del son, com el treball per torns, múltiples llocs de treball, accés les 24 hores a les compres, internet, televisió, telèfons intel·ligents o llum artificial. "El nostre cos està dissenyat per descansar a les hores de foscor, i així ha estat sempre en la nostra evolució. Però aquí hem invertit aquests cicles i estem massa exposats a llums artificials com la dels ordinadors, que alteren el ritme circadiari".

I dona unes recomanacions: