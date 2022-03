La famosa 'gripalització' de la pandèmia de Covid-19 ha arribat a Catalunya. A partir de dilluns, la Conselleria de Salut deixarà de comptar cas per cas (la web dadescovid.cat només s'actualitzarà els dimarts i divendres) i els contagis confirmats que siguin asimptomàtics o lleus no hauran de fer un aïllament estricte com fins ara. Salut ha presentat aquest divendres l'actualització del protocol d'actuació davant la Covid-19, una adaptació al territori de l''Estratègia de vigilància i control davant la Covid-19' aprovat dimarts per la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat. El coronavirus passa, així, a ser «un virus respiratori més», com la grip, en paraules de la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. «[Si tens covid-19] t'has de comportar igual que amb altres virus: no anar a veure persones vulnerables i cuidar-te», ha afegit.

L'elevada cobertura vacunal de la població, unida a la immunitat de totes les persones que s'han contagiat amb la variant òmicron, la menor gravetat d'aquesta variant i una ocupació hospitalària inferior a l'esperada han empès les autoritats sanitàries a limitar les indicacions dels aïllaments. «Els esforços es concentraran en les persones vulnerables», ha assenyalat per la seva banda el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.

Adéu, quarantena

La gran novetat d'aquesta gripalització de la pandèmia és que les persones contagiades de covid-19 que siguin lleus o asimptomàtiques no hauran de fer quarantena. Els seus contactes tampoc s'hauran d'aïllar ni fer-se tests. Així, Salut no realitzarà la identificació dels casos confirmats de forma activa en la població general. Cabezas ha recordat que, en la fase de mitigació de l'epidèmia en la qual va entrar Catalunya fa setmanes, ja no es feien tests als contactes.

Els qui tinguin covid-19, tot i que siguin lleus o asimptomàtics, hauran de limitar la interacció social, no veure persones vulnerables, mantenir-se a casa el màxim temps possible i utilitzar la mascareta. Igual que amb la resta de virus respiratoris. A més, només es donarà la baixa segons els criteris clínics (és a dir, als casos greus) o per indicacions en els àmbits més vulnerables: ja no hi haurà baixes automàtiques per fer aïllament, sinó «recomanacions» per tractar la malaltia. Un malalt lleu de covid-19 és aquell qui no té malalties de base ni dificultats respiratòries.

Entorns vulnerables

Els esforços anticovid se centraran, a partir de dilluns, en els «àmbits vulnerables», com els geriàtrics. Allà es faran proves diagnòstiques als positius i els seus contactes el primer dia i el tercer. Els positius s'hauran d'aïllar, però cinc dies, no set. A més, se'ls faran proves d'antígens cada 24 o 48 hores fins que el resultat sigui negatiu. Els contactes estrets no hauran de fer quarantena, però sí que se'ls farà PCR per saber si estan contagiats. A més, Salut només farà cribratges de covid-19 en els nous ingressos en residències i en les cirurgies majors ambulatòries. També en els treballadors dels centres residencials: els vacunats es faran antígens cada 14 dies; els no vacunats, cada set. A les escoles no hi haurà mesures específiques a menys que hi hagi algun cas de «vulnerabilitat».

Menys proves

Així, les proves diagnòstiques de covid-19 ara es recomanen en majors de 60 anys que creguin que s'han contagiat; en persones d'entorns vulnerables i en les que tenen gravetat clínica (les que presenten un quadro d'infecció respiratòria aguda que requereixi ingrés hospitalari). També als qui hagin estat, en els últims 14 dies, en alguna regió on circuli alguna variant del SARS-CoV-2 que sigui «d'interès». En els pròxims dies, els qui consultin la web dadescovid.cat veuran com baixarà la incidència del virus perquè se'n comptaran menys casos. Salut calcula que el menor seguiment del virus no implicarà més impacte assistencial. «Tampoc es farà un seguiment cas per cas de la grip», han justificat Mendioroz i Cabezas.