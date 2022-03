Des de la clínica FIV Obradors, centre de reproducció assistida de referència a tot el territori transfronterer, els doctors Josep i Albert Obradors han participat en la nostra trobada online aquesta tarda de dijous.

Un dels temes més recurrents entre les preguntes ha estat el de la fertilitat. I en aquest sentit ha sorgit una nova qüestió que no sol plantejar-se, que és la fertilitat masculina. Des de la clínica FIV Obradors reconeixen que "costa dir quan els homes deixen de ser fèrtils, ja que la producció d'esperma no s'atura al llarg de la vida". El doctor Albert Obradors ha explicat en el xat que "sabem que a partir dels 60 anys, tot i que encara es produeix esperma, aquest és de baixa qualitat, i fins i tot i ha més risc de tenir descendència amb problemes. Per tant, podríem dir que a partir dels 60 anys, la fertilitat comença a decaure en l'home".

Un altre home, en Pep, ha plantejat si les vacunes contra la Covid-19 poden influir en la fertilitat. Tal com manifesta Obradors, en les dones s'ha demostrat que les vacunes han produït desajustaments en el cicle menstrual, però, en el cas de la fertilitat, "no s'ha vist que les vacunes contra la Covid tinguin cap efecte ni a curt ni a mig termini".

Llegeix totes les preguntes i respostes de la trobada aquí.