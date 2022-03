Els equips d'Hematologia de l'Institut d'Oncologia de Girona (ICO) i de Neurologia de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta han realitzat amb èxit el primer trasplantament autòleg de cèl·lules mare hemopoètiques a un pacient amb esclerosi múltiple de la Regió Sanitària de Girona. El trasplantament es va realitzar el passat dia 2 d'agost i avui, set mesos després del procés, el pacient està estable des del punt de vista neurològic i no ha tingut més brots de la malaltia. Tampoc han aparegut noves lesions inflamatòries, segons la darrera ressonància.

El trasplantament autòleg de cèl·lules hemopoètiques és un procediment àmpliament utilitzat per al tractament de diferents càncers de la sang, com la leucèmia o els limfomes, però també ha mostrat ser útil per tractar les malalties autoimmunes, com l'esclerosi múltiple, que no evolucionen en els tractaments convencionals. Rosa Coll, hematòloga clínica de l'ICO Girona, detalla que no es tracta d'una operació i, per tant, no cal entrar al quiròfan. Sí que requereix un ingrés hospitalari durant unes quantes setmanes. "En aquests casos, el que es busca es reiniciar el sistema immunològic del pacient, concretament les cèl·lules mare, per tal d'aturar l'activitat de la malaltia. No curem el pacient, sinó que el cos oblida el que ha passat fins ara i torna a funcionar de nou", detalla.

Un dels grans riscos d'aquest procés, i motiu pel qual no es pot dur a terme a tots els pacients, és la possibilitat que apareguin infeccions posteriors, però en aquest cas no ha sigut així. En el cas de l'esclerosi múltiple, un alt percentatge d'afectats que reben aquest tipus de tractament responen amb èxit i aconsegueixen els objectius, a més té una de les taxes d'efectivitat més alta en comparació amb tractaments farmacològics convencionals.

Malgrat tot, el trasplantament està indicat només per a un determinat grup de pacients molt reduït: aquells que pateixen una esclerosi múltiple molt activa, amb molts brots, i que no responen de manera satisfactòria als tractaments convencionals o bé no poden rebre'ls per indicació mèdica. Fa deu anys que aquest procés està en funcionament a tot Catalunya i només s'han fet entre 11 i 15 trasplantaments. Aquest és el primer del Trueta i que es realitza fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.

"Em puc moure millor i parlar més bé"

Àlex Ramírez, de 46 anys, va presentar els primers brots fa dos anys, en ple inici de la pandèmia. Viu a Campdevànol i va anar a l'hospital del municipi des d'on el van derivar al Trueta i Santa Caterina, on va començar a rebre el primer tractament. "Al principi m'injectaven un fàrmac cada mes però el mètode no funcionava, patia recaigudes i cada vegada tenia més brots", explica a aquest diari. Ramírez treballava de pintor i era autònom des de feia 10 o 15 anys, però quan li van diagnosticar la malaltia, "em van dir que ja no podria treballar més". Les recaigudes li causaven grans dificultats de mobilitat i de parla i es detectaven noves lesions a les ressonàncies de control malgrat que estava rebent tractament farmacològic d'alta eficàcia. "Després del trasplantament he millorat, tinc més memòria i em puc moure més. El millor de tot és que visc més tranquil i ja no tinc por de tenir nous brots", relata.

Actualment, el neuròleg del Trueta, Gary Álvarez, li està fent el seguiment mèdic. "L'esclerosi múltiple és una malaltia més freqüent en dones i persones joves, comporta un risc alt de discapacitat i es tradueix amb més dependència. El més important és frenar la malaltia i, en aquest cas, no hi va haver cap altra solució que aplicar el trasplantament", explica. "Ara, el nostre principal objectiu és controlar la malaltia a base de rehabilitació per tal de millorar la mobilitat i actualment es pot afirmar que es troba en una fase estable", conclou.