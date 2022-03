Un total de 56 infermeres de la Fundació Salut Empordà (FSE) ja poden prescriure medicaments i productes sanitaris de manera electrònica amb signatura pròpia. Es tracta de les infermeres referents de diferents àrees assistencials de l’entitat.

El Departament de Salut va impulsar fa un any la prova pilot de la prescripció infermera en l’atenció primària, en què hi va participar una professional de l’ABS l’Escala. I ara ja s’ha començat a desplegar la primera fase de la prescripció infermera, que s’ha fet extensiva als centres d’atenció especialitzada i sociosanitària. Així, a dia d’avui gairebé 60 infermeres de la Fundació poden prescriure medicaments i productes sanitaris que no estan subjectes a prescripció mèdica (la qual cosa suma més de 5.000 productes).

En el cas de l’Hospital de Figueres, en aquesta primera fase hi participen infermeres i llevadores dels serveis de Diàlisi, Pediatria, Pneumologia, Cardiologia, Endocrinologia, Oncologia o ASSIR, entre d’altres. També en formen part les infermeres referents del procés preoperatori.

Pel que fa al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, s’han inclòs en aquest primer desplegament les professionals del PADES i, a l’ABS l’Escala, la dispensació de la recepta electrònica s’ha generalitzat per a tot el col·lectiu infermer de l’equip d’atenció primària.

El fet que les infermeres puguin prescriure normalitza una situació que forma part de les seves competències, dona visibilitat a les indicacions que realitzen, evita duplicitats de visites i esperes innecessàries, ajuda a fer el sistema més eficient i millora la qualitat de l’atenció. A més, dona resposta a una demanda històrica del Consell de Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Catalunya, que aplega les quatre corporacions.