Les malalties pulmonars intersticials difuses (EPID) són un grup variat de patologies que es caracteritzen per inflamació i/o generació de cicatrius al teixit pulmonar. Tal com explica la web Buscandorespuestas.com, en aquesta malaltia els pulmons van a poc a poc fent-se més rígids amb la qual cosa apareixen dificultats per respirar i, en conseqüència, manca d'oxigen a la sang.

Causes de les malalties pulmonars intersticials difuses

En molts casos, l'origen d'aquestes malalties no es pot determinar, encara que sí que s'han identificat alguns desencadenants:

Ingesta de determinats fàrmacs

Causes ambientals

Exposició a tòxics

Malalties autoimmunes, com les reumatològiques

Pel que fa a altres factors que influeixen en aquest àmbit, el doctor Jacobo Sellares, pneumòleg de l'Hospital Universitari Clínic de Barcelona ressalta que el tabaquisme augmenta el risc d'algunes EPID com la fibrosi pulmonar idiopàtica i d'altres.

També són importants factors com:

L'exposició a aus (que pot provocar la pneumonitis per hipersensibilitat)

A alguns materials com la silicosi (mines)

Les asbestosis (malaltia pulmonar causada per la inhalació de partícules d'amiant)

Tot això fa essencial «interrogar el pacient sobre les professions que ha tingut, així com un altre tipus de contactes ambientals a la seva vida»

Símptomes de les malalties pulmonars intersticials difuses

A conseqüència de la inflamació i/o cicatrització del teixit pulmonar, els primers símptomes que apareixeran són les dificultats respiratòries i la tos seca. A mesura que la malaltia va avançant poden aparèixer més símptomes com:

Pèrdua de pes

Dolor muscular

Dolor a les articulacions

Fatiga

Augment de la mida de les puntes dels dits.

Coloració blavosa a llavis, pell i ungles (cianosi).

Importància del diagnòstic precoç

Quan parlem de malalties pulmonars intersticials difuses, un diagnòstic a temps és essencial de cara a l'evolució de la malaltia i a la qualitat de vida del pacient. El doctor Sellares adverteix que «quan hi ha una exposició que està provocant una EPID, és indispensable que cessi el contacte amb aquesta».«En alguns casos, si la lesió és molt inflamatòria, pot revertir (com a la pneumonitis per hipersensibilitat aguda), però si s'arriba a desenvolupar fibrosi pulmonar, aquesta lesió ja és irreversible», afegeix.

Actualment, hi ha tractaments antifibròtics que, encara que no curen la malaltia, ajuden a reduir la velocitat de la seva progressió, per la qual cosa com més aviat es comenci el tractament, més gran serà el benefici. En aquest sentit, ha recordat que la prevalença i la incidència de l'afectació intersticial és diferent en funció de la malaltia reumàtica, sent més freqüent en l'esclerodèrmia sistèmica i l'artritis reumatoide, i molt menys freqüent en el lupus eritematós sistèmic.

Malalties pulmonars intersticials difuses i malalties reumàtiques

En enumerar les possibles causes d'aquest tipus de patologies, hem fet referència a les malalties reumàtiques. I és que, com explica la doctora Mª Gema Bonilla, del Servei de Reumatologia de l'Hospital Universitari La Paz (Madrid): «Una causa comuna poden ser les malalties reumàtiques en què aquesta afectació és molt important no només per la seva relativa freqüència sinó per estar associada amb una gran morbiditat i mortalitat. De manera que moltes vegades aquesta manifestació clínica és la que condiciona el curs i pronòstic de la malaltia arribant a ser fins i tot la principal causa de mort». Però l'especialistes afegeix més: "Cal tenir en compte que l'EPID pot ser la primera manifestació de malalties sistèmiques immunomediades, ja que fins al 15% dels pacients diagnosticats inicialment d'una malaltia pulmonar intersticial trobem una malaltia reumàtica sistèmica subjacent no diagnosticada fins aquell moment". En aquest sentit, la doctora Bonilla assenyala que la probabilitat de desenvolupar EPID és diferent en funció de la malaltia reumàtica que es pateixi.

Així, tal com expliquen des de la Societat Espanyola de Reumatologia, la malaltia pulmonar intersticial és més freqüent entre pacients amb esclerodèrmia sistèmica o artritis reumatoide, mentre que és menys habitual entre persones amb lupus eritematós sistèmic.