La invasió de Rússia a Ucraïna i la por a una guerra nuclear, accentuada després de l’atac a la central ucraïnesa de Zaporiyia, divendres de la setmana passada, s’ha fet notar especialment a les farmàcies d’arreu d’Europa. I és que, d’un dia per l’altre, s’ha disparat la demanda de medicaments de iode (iodur potassi) per protegir la tiroide dels hipotètics alts nivells de radiació.

El medicament està pràcticament esgotat a Finlàndia, país que també ha estat amenaçat per Vladímir Putin, i a Bèlgica les autoritats han demanat als ciutadans que deixin d’adquirir pastilles de iode per la guerra a Ucraïna, després que a principis de la setmana passada milers de persones anessin a la farmàcia a obtenir el fàrmac, gratuït en un país amb dues centrals nuclears.

Aquesta fòbia a la radiació també s’ha experimentat a les farmàcies gironines, especialment a l’Alt Empordà, especifica la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre. La proximitat amb la frontera en podria ser la principal causa, i és que la demanda s’ha concentrat sobretot en la població estrangera.

Per tot això, divendres passat el Col·legi de Girona va enviar un comunicat a totes les farmàcies alertant de la situació i va recordar que «utilitzar iode sense cap indicació mèdica pot provocar greus efectes per a la salut, en concret a les glàndules tiroidals, així com l’hipotiroïdisme i l’hipertiroïdisme». Per aquest motiu, des del Col·legi es va recalcar que és necessari demanar la recepta, ja que aquests medicaments només es poden vendre sota prescripció mèdica, i a la farmàcia no es poden vendre substàncies ni matèries primeres com ara excipients, principis actius i reactius a particulars.

Segons Aleixandre, els medicaments amb iodur de potassi són «ineficaços» contra la radioactivitat i va enviar un missatge de «tranquil·litat», ja que no s’ha produït una emergència nuclear a Ucraïna que pogués justificar la ingesta de iode. De fet, el iode és una substància que el cos necessita en una quantitat molt petita. I si s’ingesta de forma elevada es pot produir una intoxicació, que pot arribar a bloquejar la tiroide.

Aleixandre també va recordar que, des de sempre, Salut ja porta a terme controls periòdics de la radioactivitat a l’aire i que ja hi ha plans de contingència preparats per si hi hagués alguna emergència.

Manca de subministrament

Finalment, segons va constatar ahir aquest diari, algunes farmàcies de la ciutat de Girona no disposen dels medicaments per manca de subministrament, tot i que en desconeixen el motiu. Tant podria ser per l’augment global de la demanda per la fòbia a un atac nuclear, com també perquè es tracta d’un producte que ja, en una situació de normalitat, es ven poc i per això l’estoc és limitat. De fet, els medicaments més habituals són els de iodur en combinació amb àcid fòlic per a embarassades; i pastilles per al tractament de malalties cròniques de la tiroide.