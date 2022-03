Un estudi coordinat pel BIOCOMSC apunta que les mascaretes a classe no són efectives contra la infecció per covid-19. L'estudi analitza l'efectivitat del seu ús en l'entorn escolar durant el primer trimestre d'aquest curs. Els investigadors no han trobat una incidència o transmissió significativament menor en els grups amb mascareta, el que suggereix que aquesta intervenció "no va ser eficaç". Per contra, indiquen que l'edat seria el factor més important per explicar el perfil de transmissió. Els resultats revelen que la incidència de la covid va ser significativament menor a infantil que a primària. En concret, els infants de 3 i 4 anys van presentar les taxes més baixes i els d'onze les més altes.

L'estudi analitza 1.907 escoles, 28.575 grups bombolla i 599.314 alumnes, el 94,7% del total. El número d'infeccions en el període analitzat va ser de 24.762, el 4,13% del total. Els resultats mostren la diferència entre, per exemple, P3 i sisè de primària, amb un 1,74% i un 5,91% d'incidència, respectivament. Es van analitzar 13.404 brots i en el 57% dels casos no es van produir casos secundaris. Tot i això, hi van haver més brots senes casos secundaris a infantil (70%) que a primària (53%). Si es compara P5 amb 1r de primària, també s'observa una major incidència entre els infants de sis anys, un 3,54% aquests per un 3,1% el de P5. Un cop més, el percentatge de brots sense casos secundaris va ser major a P5 (64,2%) que a primer de primària (61,3%). Els investigadors conclouen que no hi ha diferències significatives entre P5 i 1r de primària pel que fa als indicadors de transmissió, tot i que només els segons van haver de fer ús de la mascareta. El mateix passa quan s'inclou P3 i P4, on les taxes de transmissió es mantenen per sota tot i que tampoc porten mascareta. L'estudi apunta que una possible explicació és que la resposta immunitària innata es va deteriorant amb l'edat, com passa amb els adults. Per tant, l'edat seria el factor determinant. Aquest estudi es va fer durant el primer trimestre del curs, quan la variant delta era la majoritària a Catalunya.