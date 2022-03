Una investigació recentment publicada a bioRxiv, i que encara no ha estat revisada per parells, mostra que el SARS-CoV-2 pot infectar el teixit dins del tracte genital masculí. Tal com explica el portal Buscandorespuestas.com, es tracta d'un estudi realitzat en macacos Rhesus, i la troballa podria fer llum sobre seqüeles que la COVID està deixant en homes i en la seva capacitat sexual. Problemes com la disfunció erèctil, el desig sexual baix, la disminució de la fertilitat... serien símptomes de la COVID persistent.

Troben el coronavirus al tracte genital

La investigació es va dur a terme en macacos Rhesus, una mena de simi que sempre ha estat fonamental en la investigació humana, i especialment amb el coronavirus, des del començament de la pandèmia. I al Centre Nacional de Recerca de Primats de Tulane, a Louisiana, els micos van ser examinats per tot el cos amb un escàner especialment dissenyat per detectar llocs on estigués el virus. Els científics esperaven descobrir el coronavirus a llocs sabuts per endavant, com els pulmons. Però no sabien on més ho trobarien.

I la veritat és que la descoberta els va resultar molt sorprenent. Com ha declarat el professor Thomas J. Hope, autor principal de la investigació i professor de biologia cel·lular a la Facultat de Medicina Feinberg de la Universitat Northwestern a Chicago: «El senyal que ens va cridar l'atenció va ser la propagació completa a través del tracte genital masculí, perquè no teníem ni idea que el trobaríem allà».

I la realitat és que als macacos Rhesus, considerats com l'espècie més semblant als humans que existeix, descobreixen que el coronavirus va infectar la pròstata, el penis, els testicles i els vasos sanguinis circumdants.

Confirma una seqüela coneguda de la COVID-19

No és un secret que el coronavirus està deixant seqüeles que poden afectar la vida sexual dels homes. Concretament al voltant d'entre un 10 i un 20% dels homes que han passat la malaltia, tenen símptomes relacionats amb la disfunció del tracte genital masculí, segons han informat diversos estudis. I per si no n'hi hagués prou, amb les dades que es manegen actualment es podria afirmar que els homes infectats amb el virus tenen de tres a sis vegades més probabilitats que altres de desenvolupar disfunció erèctil. Fins al punt que ja es creu que és un indicador de l'anomenada Covid persistent.

També s'han observat en els pacients símptomes com:

– Dolor testicular

– Reducció del recompte d'espermatozoides

– Reducció de la qualitat dels espermatozoides

– Disminució de la fertilitat

I també hipogonadisme, que és una afectació dels testicles que els fa produir quantitats insuficients de testosterona, fet que porta a:

– Baix desig sexual

– Disfunció sexual

– Reducció de la fertilitat.

El virus podria ser directament el causant

Concretament, l'estudi suggereix que problemes com la disfunció erèctil, informats per alguns pacients amb COVID, poden ser causats directament pel virus i no, com es pensava fins ara, per la inflamació o la febre que sovint acompanyen la malaltia. Tampoc seria estrany ja que és conegut que alguns virus afecten la fertilitat.

– Les galteres són potser les més famoses per causar esterilitat, sobretot quan hi ha contagis a l'edat adulta.

– També el virus Zika infecta els testicles.

– I l'Ebola tindria implicacions similars.

A més, és important tenir en compte que encara que estiguéssim parlant que aquests problemes afecten només un petit percentatge de contagiats, la xifra podia resultar enorme. Milions d'homes es podrien patir problemes de salut sexual i reproductiva després de la pandèmia. Per això els autors de l'estudi van insistir en la necessitat que els homes es vacunin. I també van aconsellar que qualsevol que estigui preocupat per la seva salut sexual o reproductiva és important que vagi al metge.

Els testicles podrien ser un reservori del coronavirus?

L'investigador principal d'aquest estudi, Doctor Hope, vol determinar si els testicles són un reservori del coronavirus, com han plantejat alguns científics.I també pretén investigar si el virus infecta el teixit del sistema reproductiu femení. L'esperança és utilitzar la informació per desenvolupar tractaments que mitiguin l'impacte de la pandèmia a la fertilitat. Els escanejats també podrien detectar potencialment la ubicació del virus en els pacients i ajudar a adaptar els tractaments de manera adequada.

Així es va fer aquest estudi

La tecnologia de tomografia per emissió de positrons és la que es va utilitzar a l'estudi per identificar els llocs d'infecció per coronavirus en un animal viu. Aquesta tecnologia permet fer escanejats seqüencials repetits d'un animal, rastrejant com el virus s'obre camí a través del cos i com s'elimina.

L'article es va basar en troballes en només tres micos, però encara que encara no ha estat revisat per parells es considera que les troballes van ser científicament consistents. Els micos utilitzats van ser macacos Rhesus, considerats per la ciència com l'espècie més semblant a l'ésser humà. I la seva contribució als avenços per a defensa del coronavirus ha estat fonamental.

Els macacos Rhesus

Són aquests primats marrons, amb les natges i la cara roses, que tenen els cabells del cap curt i resulten molt expressius de cara. Han tingut sempre una relació estreta amb l'ésser humà i han estat decisius en importants investigacions mèdiques i científiques. Tant que el que avui s'anomena l'antigen Rhesus, trobat a la seva sang, és el que ha permès identificar els diferents grups sanguinis humans. D'aquí ve el nom de Rh. Com explica la revista National Geographic: Són animals asiàtics que viuen a l'Afganistan, el Pakistan, l'Índia, el sud-est d'Àsia i la Xina. Alguns van ser introduïts a Florida. Aquest intel·ligent animal es pot adaptar a diversos hàbitats i alguns poden acostumar-se fins i tot a viure entre els homes. Això és més comú a Índia, on són respectats i considerats animals sagrats.

Val a dir que el treball es va dur a terme al Centre Nacional de Recerca de Primats de Tulane a Louisiana.