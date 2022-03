Un nou estudi publicat ahir per la prestigiosa revista Nature troba que la Covid-19 afecta el cervell i deixa empremta, causant una major pèrdua de matèria grisa i mal tissular, tal com publica Buscando Respuestas (del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ).

Aquesta recerca ha estat «única i molt valuosa», ja que és la primera en la qual participen persones que es van sotmetre a escàners cerebrals tant abans de contreure la COVID com a mesos després.

Alguna cosa en la Covid-19 afecta al cervell

I com diu la Dra. Serena Spudich, cap d'infeccions neurològiques i neurologia global de la Facultat de Medicina de Yale, que no va participar en l'estudi:

«Aquí hi ha una evidència bastant convincent que alguna cosa canvia en el cervell de les persones que han patit la Covid-19».

Però va advertir:

«Tampoc podem treure conclusions precipitades. Perquè afirmar que això tindrà implicacions clíniques a llarg termini per als pacients em semblaria una exageració».

«A més, no volem espantar el públic i que pensin que estem davant una prova que tots acabaran sofrint dany cerebral i no podran funcionar amb normalitat».

Una opinió que coincideix amb les d'altres experts en neurologia, que no van dubtar a afirmar que:

«Les implicacions dels canvis que es mostren en aquest estudi no suggereixen necessàriament que els qui han passat la COVID vagin a sofrir danys duradors, o canvis que puguin afectar profundament el seu pensament, la seva memòria o altres funcions».

Un estudi amb 785 participants

L'estudi va comptar amb la participació de 785 voluntaris, entre 51 i 81 anys, participants en UK Biobank, un dipòsit de dades mèdiques i d'un altre tipus que inclou aproximadament a mig milió de persones a Gran Bretanya.

Cadascun dels participants es va sotmetre a dos escàners cerebrals, a més d'algunes proves cognitives bàsiques.

Entre els seus dos escanejos, 401 participants van donar positiu pel coronavirus, tots infectats entre març de 2020 i abril de 2021.

Els altres 384 participants van formar un grup de control perquè no havien estat infectats amb el coronavirus però eren similars en edat, sexe, historial mèdic i nivell socioeconòmic.

Impactant en la quantitat, i en el generalitzat de la pèrdua

És conegut que l'envelliment normal provoca la pèrdua d'una petita fracció de matèria grisa cada any.

Per exemple, en regions relacionades amb la memòria, la pèrdua anual típica és d'entre 0,2 i 0,3 per cent.

Però els pacients que van passar la Covid-19 i es van sotmetre al seu segon escàner cerebral uns quatre mesos i mig després de la infecció, es va veure que havien perdut més que els participants no infectats.

Concretament entre un 0,2% i un 2% de pèrdua addicional de matèria grisa en diferents regions del cervell.

També van perdre més volum cerebral general.

I van mostrar més mal tissular en unes certes àrees.

La Covid afecta el cervell més del que es preveu pels investigadors

Per a un dels autors de l'estudi resulta sorprenent «punt la quantitat que es va perdre, com el generalitzat que ha estat aquest efecte. No m'esperava veure tant de canvi percentual».

I les dades són especialment cridaners perquè l'estudi va involucrar principalment a persones que, com la majoria dels pacients amb COVID en la població general, només es van veure lleument afectades i no van emmalaltir prou per a necessitar hospitalització.

En els pacients que havien estat greus van trobar dades bastant pitjors, però no els han inclòs en les conclusions perquè la mostra no va ser prou significativa. Només 15 van necessitar hospitalització.

Aquesta pèrdua significa alguna cosa per a la vida dels pacients?

En una prova cognitiva realitzada a posteriori i relacionada amb l'atenció i l'eficiència a l'hora de fer una tasca complexa, els investigadors van descobrir un major declivi en els qui havien passat la Covid.

«Això podria significar alguna cosa per a la qualitat de vida o la funció del pacient? Realment no ho sabem», diuen els autors de l'estudi.

Perquè les proves cognitives emprades no eren prou exhaustives per a extreure conclusions precises sobre si tenien dèficits importants.

A més, la pèrdua més gran de matèria grisa es va produir en àrees relacionades amb l'olfacte, però que també estan involucrades amb la memòria i altres funcions.

I els pacients que havien passat la COVID no van estar pitjor en les proves de memòria, si bé potser eren massa breus i bàsiques.

La prova de la creació de senderes

La principal avaluació cognitiva en la qual els que havien estat contagiats van mostrar un dèficit va ser la prova de creació de senderes .

Un exercici que consisteix a connectar els punts, que involucra lletres i números alternats.

I els qui havien passat la malaltia van trigar més a completar la tasca. Alguna cosa que podria suggerir febleses en l'enfocament, la velocitat de processament i altres habilitats.

Però l'estudi no prova una relació causa-efecte.

A més, els investigadors asseguren que les troballes no poden extrapolar-se a les moltes persones joves que experimenten boira mental posterior a la COVID, i altres problemes cognitius.

I atès que es va mesurar en un moment concret, tampoc saben si es tracta només d'un canvi transitori que millora amb el temps.

En qualsevol cas, tant els experts externs com els autors de l'estudi mantenen que la varietat d'àrees del cervell on els pacients amb COVID experimenten més pèrdua de matèria grisa, planteja preguntes intrigants.

La causa per la qual Covid afecta el cervell no és clara.

Els autors van esmentar teories que inclouen la «inflamació», evidència de la qual s'ha tingut constància en altres estudis , i la «privació sensorial» per alteració del sentit de l'olfacte.

Consideren que una altra «pregunta crítica» que caldrà fer-se és si els canvis cerebrals podrien influir en què aquests pacients siguin més propensos a la demència o altres dèficits en el futur.

En qualsevol cas, és un estudi important.

I ara fa falta investigar per a analitzar la cognició i els símptomes psiquiàtrics i els aspectes conductuals i neurològics amb la finalitat d'esbrinar què significa això per a pacients.