En general totes les dones seguim rigorosament la recomanació d'anar anualment al ginecòleg per a una revisió. Però l'aparell reproductor femení no només ha de ser revisat, sinó també l'urinari.

Segons es detalla a Buscandorespuestas.com, són moltes les patologies urinàries que patim: incontinència urinària, prolapses dels òrgans pelvians o infeccions d'orina recurrents... Malalties a què no parem atenció, però que ens haurien de fer acudir a la consulta d'un uròleg. El doctor Javier Romero-Otero, director del Departament d'Urologia de HM Hospitals a Madrid i director mèdic de ROC Clínic, insisteix en la importància que té la Urologia Funcional Femenina. «L'uròleg és el cirurgià de l'apart urinari, a més del cirurgià de l'aparell reproductor masculí. Ronyons urèters i bufeta tenim tots. Litiasi urinària, infeccions de repetició, incontinència urinària tumors de ronyó o de bufeta. Ginecòlegs, uròlegs i físics hem de treballar en comú per a un bon estat de salut de la dona», detalla.

Així, els experts assenyalen cinc raons per les quals una dona hauria d'anar a l'uròleg. Amb això, la dona millorarà la seva qualitat de vida en resoldre problemes com la incontinència urinària. A més, les consultes a l'uròleg permetran la detecció precoç de patologies que, sense ser ateses de manera adequada i a temps, poden revestir de molta gravetat.

Primera raó: prevenir i tractar la incontinència urinària

La incontinència urinària és una patologia urològica que afecta més de 6 milions d'homes i dones al nostre país i que en deteriora la qualitat de vida. En concret, té una prevalença mitjana estimada del 24% en dones i de fins al 30-40% en dones de mitjana edat.

Hi ha diversos tipus d'incontinència (d'esforç, urgència, mixta o desbordament). En el cas de les dones la incontinència està molt relacionada amb embarassos múltiples, histerectomies o mala forma de sòl pelvià, envelliment o parts. I encara que no implica un augment en la mortalitat de les persones que la pateixen, sí que en deteriora significativament la qualitat de vida.

Tal com assenyala el doctor José Medina Polo, responsable de la Unitat d'Urologia Funcional-Femenina de ROC Clínic, «la incontinència limita l'autonomia i redueix l'autoestima. Tot i això, només un 28,4% dels que la pateixen consulta amb els especialistes, en part per vergonya o per creure que és un procés normal de l'edat o que no té importància».

Segona raó: solucionar les infeccions d'orina recurrents

Les infeccions del tracte urinari són el segon motiu més freqüent d'atenció mèdica. De fet, els especialistes estimen que el 40% de les dones més grans de 18 anys patiran almenys una infecció d'orina a la seva vida. Entre els factors de risc d'infeccions urinàries entre dones, s'hi inclouen: les relacions sexuals; la utilització de dispositius intrauterins (DIU); la menopausa; algunes malalties com diabetis mal controlada.

Ara bé, algunes vegades les infeccions d'orina es cronifiquen, requerint aquests casos una especial atenció per part de l'uròleg, ja que es poden tractar. "En aquells casos en què les infeccions d'orina s'estan repetint amb diversos episodis anuals i es produeix un procés inflamatori vesical, es pot recórrer a la immunoteràpia o a les instil·lacions", indica el doctor Medina. Mitjançant la immunoteràpia, s'intenta «enfortir el sistema immune de la dona amb infecció d'orina». Les instil·lacions anovesicals, «ajuden a regenerar la capa protectora de la mucosa vesical que es veu afectada per les infeccions, i així prevenir que els bacteris tornin a envair les cèl·lules vesicals», explica l'especialista.

Tercera raó: tractar la litiasi urinària

El dolorós còlic nefrític és la manifestació clínica més coneguda de les pedres al ronyó (litiasi urinària). És una patologia urològica molt freqüent, amb una prevalença a Espanya del 4,5%. Té el seu pic de màxima freqüència entre la tercera i la cinquena dècada de la vida.

Quant a l'abordatge terapèutic de la litiasi, els experts de ROC Clínic assenyalen que s'han de tenir en compte factors com la localització de la pedra, la mida, la duresa. També factors anatòmics del pacient o malalties associades per personalitzar el tractament a cada cas.

Quarta raó: detectar prolapses de genitals

El prolapse de bufeta és el descens de la bufeta a través de la vagina. Els músculs del sòl pelvià no poden subjectar els òrgans que allotgen i la bufeta es despenja de la seva posició. Quan això passa, provoca símptomes urinaris com la incontinència o obstrucció urinària, les infeccions d'orina o la urgència per orinar.

Però no només la bufeta, hi ha altres òrgans pelvians que poden patir aquest prolapse, com ara l'úter, la vagina o el recte. S'estima que 1 de cada 3 dones presentaran aquesta patologia al llarg de la seva vida, i alguns dels factors de risc són l'obesitat o els parts vaginals.

Aquesta patologia també es pot prevenir i tractar amb una visita a l'uròleg a temps. Un treball conjunt entre l'especialista en urologia, un fisioterapeuta i un ginecòleg permetrà a la pacient recuperar la funcionalitat del seu aparell urinari. I també recuperar qualitat de vida, incloent-hi la seva vida sexual.

Cinquena raó: diagnòstic precoç de tumors urinaris

Els càncers urològics més comuns en les dones són els de bufeta i ronyó. Però també es poden desenvolupar malignitats als urèters, la uretra i la glàndula suprarenal. Els tumors de bufeta tenen com a símptomes en una fase primerenca la presència de sang a l'orina, ganes d'orinar, orinar amb dolor o coïssor, flux feble de l'orina i canvi de color d'aquesta.

El càncer de bufeta és un dels cinc tumors amb més incidència a Espanya. Segons la SEOM, Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, s'estima que es diagnosticarà 22.295 persones el 2022 al nostre país. D'aquestes, 4.303 dones.

Pel que fa al càncer de ronyó, les estimacions de la SEOM són que es diagnosticaran més de 8.078 casos de càncer de ronyó a Espanya aquest any. 2506 d'aquests casos es donarien en dones.

El càncer de ronyó no provoca símptomes en fase primerenca i se solen descobrir de forma accidental a través de símptomes com sang a l'orina, mal d'esquena i als costats, pèrdua de pes injustificada, cansament constant i febre intermitent. Atesa la similitud d'alguns dels símptomes d'aquests dos tumors amb els associats a les infeccions d'orina, resulta clau la visita primerenca a l'uròleg només detectar-los.

D'aquesta manera, si es tracta d'una simple infecció, l'especialista la pot tractar de manera immediata i, en el cas que el diagnòstic detecti la presència d'un tumor, en haver-se fet de manera precoç, el pronòstic serà molt més favorable.

En definitiva, la revisió urològica es planteja també per a la dona com una peça clau de la cura de la seva salut, ja que en aquesta podran detectar-se a temps tumors de l'aparell urinari, així com nombroses patologies benignes que minven la qualitat de vida i que requereixen un abordatge multidisciplinari.