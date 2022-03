Millorar la memòria és una cosa que ens comença a preocupar molt a partir de certes edats. No obstant això, tenir una bona memòria és un gran avantatge fins i tot per als més joves. Si el teu cervell et juga males passades, és hora que aquestes distraccions es converteixin en cosa del passat amb aquests 8 trucs per a millorar la memòria.

Obre i tanca les mans Aquest truc per a millorar la memòria sorprendrà més d'un. Un estudi de 2013 en la Universitat de Montclair, els Estats Units, va demostrar que obrir i tancar el puny dret ajuda a millorar la memòria, mentre que fer-lo amb l'esquerre reforça els records que ja s'han emmagatzemat. Menjar xocolata Els flavonols, un tipus de component del cacau, ajuden a millorar la memòria gràcies al fet que estimulen perfusió cerebral, promouen la neurogènesi i promouen canvis en les àrees relacionades amb l'aprenentatge i el funcionament cognitiu. Relacionar-te El 2012, el ´Journal of Aging Research´ va publicar una recerca que demostrava que relacionar-te amb la gent i tenir un gran nombre d'amics ajuda a millorar la memòria. En aquest estudi, les persones que tenien una major xarxa social van tenir un millor rendiment en proves de memòria. Practica el 'Brain Training' Un dels trucs més populars per a millorar la memòria és dedicar uns 15 minuts al dia a jocs de ´brain training´. Està demostrat que aquesta pràctica ajuda a millorar el rendiment de la memòria de treball, les funcions executives i la velocitat de processament. Beure cafè El cafè és una de les begudes més beneficioses, sempre que es prengui amb moderació. Aquesta beguda és bona per a la vista, un potent antioxidant i a més s'ha demostrat que ajuda a millorar la memòria. El cafè enforteix l'atenció, sempre que el beguem moments després d'acabar una tasca important. Fes la migdiada Un estudi de la Universitat de Massachusetts va demostrar que la son influeix en la memòria i la cognició. Dormir bé ens ajuda a millorar la memòria i a seleccionar les habilitats que hauran de ser oblidades durant el nostre aprenentatge cognitiu. Per aquesta raó, els experts recomanen no sols dormir bé, sinó estirar-se uns 20 minuts de migdiada per a millorar la memòria i ajudar al fet que s'emmagatzemi millor tota la informació que s'ha anat adquirint al llarg del dia. Meditar Aquest és un altre dels trucs més interessants per a millorar la memòria. El 2013, el psicòleg Michael Mrazek i l'equip d'investigadors de la Universitat de Califòrnia, van demostrar que dues setmanes de meditació milloren la memòria operativa, la comprensió lectora i redueixen les divagacions.