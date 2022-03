Amb motiu del Dia Mundial de les Malalties Estranyes, la capçalera més recent de Prensa Ibérica, va organitzar el 28 de febrer passat un esdeveniment per contribuir a la sensibilització social sobre aquest tema. El fòrum d’experts anomenat “Malalties estranyes. Desafiant els límits”, va ser patrocinat per les empreses biofarmacèutiques Sanofi i Sobi i va comptar amb la col·laboració d’Espacio Bertelsmann. Durant la presentació de la jornada, Jesús Javier Prado, gerent d’El Periódico de España (EPE), va ressaltar l’important paper de les associacions com FEDER (Federació Espanyola de Malalties Estranyes), per mobilitzar a la sanitat pública, la indústria farmacèutica i els mitjans de comunicació per donar més visibilitat a les problemàtiques al voltant de les malalties estranyes. “Aquesta jornada organitzada per EPE és un granet més de sorra en aquesta lluita que tots creiem que ha fet grans passos en els últims 5 o 10 anys”, va afirmar.

A continuació, Juan Carrión Tudela, president de FEDER va ser l’encarregat de fer la foto de la situació de les malalties estranyes al nostre país. Va destacar en primer lloc els problemes relacionats amb el diagnòstic precoç d’aquestes patologies: “hem de deixar de ser l’únic país a Europa que no disposa d’una especialitat de genètica clínica i aconseguir que s’aprovi la llei de cribratge neonatal, per homogeneïtzar totes les malalties estranyes que s’incorporen a aquest cribratge i acabar així amb les greus diferències que hi ha entre comunitats autònomes”, va subratllar. Respecte a l’ús de medicaments destinats a tractar aquestes patologies poc comunes, Carrión Tudela va afegir: “només el 5% de les 6.172 malalties estranyes que coneixem disposen d’un tractament. Moltes vegades l’accés a medicaments orfes se supedita al codi postal de residència del pacient. Hi ha 129 medicaments orfes autoritzats a Europa, 111 dels quals han sol·licitat codi nacional i només 56 d’ells estan autoritzats i comercialitzats”. El president de FEDER va abordar també la necessitat urgent de recolzar la investigació en aquest camp: “la investigació és el futur i l’esperança per a 3 milions d’espanyols, hem de ser capaços de sensibilitzar la societat en general i els responsables polítics, perquè hi hagi una inversió més gran en investigació.

“Espanya inverteix l’1% del seu PIB en investigació, estem lluny de la mitjana europea que es xifra en el 2%” Juan Carrión Tudela, president de Feder.

OBJECTIU: LA DETECCIÓ PRECOÇ

L’esdeveniment va comptar també amb una taula d’experts que va ser moderada per Nieves Salinas, responsable de la secció Sanitat d’EPE. Beatriz Perales Zamorano, responsable de Public Affairs, Comunicació i Market Access de l’empresa biofarmacèutica Sobi, va parlar en la seva primera intervenció sobre la importància de contextualitzar aquestes malalties, per comprendre la urgència de tractament, d’implantar un procés específic a Espanya que acabi amb endarreriments en terminis i afavoreixi el finançament, així com la necessitat d’agilitzar el diagnòstic.

“El temps mitjà per a un diagnòstic és de 4 anys, però un 20% de pacients superen molt aquesta espera. S’ha d’agilitzar el diagnòstic precoç”. Beatriz Perales Zamorano, responsable de Public Affairs, comunicació i Market Access De Sobi.

Perales Zamorano també va fer un repàs sobre les 33 propostes que Sobi ha realitzat recentment per aportar solucions als problemes associats a les malalties estranyes. “Aquestes propostes aborden diversos temes clau, des dels beneficis que tindria poder utilitzar els fons europeus Next Generation per a la investigació d’aquestes malalties, fins a la importància de flexibilitzar la normativa agilitzant processos i eliminant processos burocràtics, passant per la necessitat de crear una xarxa d’experts en aquestes patologies”. Per la seva part, Marisol García Pulgar, responsable de l’àrea de Malalties Estranyes dels laboratoris Sanofi Iberia va ressaltar el paper d’Europa com a impulsor de millores en l’àmbit de les patologies poc freqüents: “totes les companyies valorem molt l’esforç que està fent la Comissió Europea per revisar la regulació dels medicaments orfes per poder seguir proporcionant alguns incentius a la indústria”. Va assenyalar també que, cada vegada més, les indústria farmacèutica està apostant per les malalties estranyes “al voltant de 20 fàrmacs sol·liciten cada any l’estatus d’orfe a l’EMA (Agència Europea de Medicament), cosa que prova que la indústria farmacèutica està interessada a seguir treballant en aquest camp”.

La responsable de l’àrea de Malalties Estranyes de Sanofi Iberia va assenyalar també que la seva empresa inverteix aproximadament el 20% dels esforços d’investigació en l’àrea de les patologies poc comunes. El Dr. Isidro Vitoria, de la Unitat de Nutrició i Metabolopaties de l’Hospital Universitari La Fe i coordinador de grup de treball de Nutrició de l’Associació Espanyola per a l’Estudi dels Errors Congènits del Metabolisme (AECOM), va ressaltar la “necessitat de tenir més eines diagnòstiques que ens aproximin al diagnòstic precoç d’aquestes malalties.

“Si el cribratge neonatal s’incorporés de manera uniforme al país, podríem diagnosticar en l’època neonatal, abans fins i tot de l’aparició de símptomes” Dr. Isidro Vitoria, Unitat de Nutrició y Metabolopatíes de l'Hospital Universitario La Fe.

J. Daniel de Vicente, president de l’Associació ASMD (Acid Sphingomyelinase Deficiency), que també és pacient d’aquesta malaltia rara d’origen genètic, va voler incidir en la falta d’equitat que redunda en les dificultats d’accés als tractaments i en el retard del diagnòstic.

“Els pacients som pocs i estem molt escampats. Després del diagnòstic molts s’han de desplaçar del seu lloc de residència” J. Daniel de Vicente, president de l'Associació ASMD

GUANYANT FORÇA CADA ANY

Segons dades de FEDER gairebé el 90% dels pacients amb malalties estranyes van veure interrompudes les seves consultes i tractaments amb l’arribada de la pandèmia. No obstant, lluny de rendir-se davant les dificultats, sanitaris, investigadors i pacients es van adaptar a la situació amb intel·ligència i valentia.

“La pandèmia ha obligat les companyies farmacèutiques a aportar una mica més de valor en els serveis que oferien” Marisol García Pulgar, responsable del área de enfermedades raras de Sanofi Iberia.

“Aquesta situació ha obligat les companyies farmacèutiques a intentar aportar una mica més de valor en els serveis que oferien. Així hem afavorit les teràpies domiciliàries i els serveis de trasllat del pacient als hospitals”, va declarar García Pulgar. Perales Zamorano va destacar que un dels medicaments de Sobi per a síndromes autoinflamatòries ha resultat ser eficaç contra la Covid-19 en adults amb pneumònia que tenen risc de progressar a insuficiència respiratòria greu. En paraules del Dr. Vitoria “la pandèmia ha afavorit una millor estratègia i ha impulsat els tractaments domiciliaris, així com el transport i entrega de medicaments”. En aquesta mateixa línia, de Vicente va admetre que “per evitar desplaçaments i possibles infeccions, els pacients ens hem adapatat a la consulta telefònica i ha funcionat bastant bé”. Els assistents a la taula d’experts van coincidir també a ressaltar l’important paper de FEDER com a motor impulsor de millores en els últims anys. D’acord amb el president de l’Associació ASMD “FEDER juga un paper fonamental com a aglutinador. Al voltant d’aquesta entitat, ja ens reunim més de 400 associacions petitones de pacients. Gràcies a ells és molt més fàcil donar visibilitat a les malalties estranyes a nivell social i arribar a administracions públiques i entitats més grans. El suport de personatges públics populars i la seva repercussió en xarxes socials també afavoreix en gran mesura la visibilitat i normalització d’aquestes malalties”, va concloure de Vicente.

“Des de fa 20 anys s’ha produït un gran avenç del coneixement i investigació” Juan Carrión, president de Feder i la seva fundació.

-¿Com ha sigut l’impacte de la pandèmia en les malalties estranyes? ¿Quines han sigut les grans inquietuds dels pacients en aquests dos anys?

-Les persones amb malalties estranyes o sense diagnòstic han constituït sempre un col·lectiu d’alt risc per la gravetat i complexitat de les nostres patologies. Ara hem hagut d’afrontar les conseqüències d’aquesta gran crisi social i sanitària. Només en la primera onada, el 91% de les cures de les persones amb ER van ser interrompudes. A més, aquestes famílies han d’assumir que els seus problemes continuaran quan tot això passi perquè el diagnòstic ens arriba tard i perquè quan el tenim, llavors no tenim tractament o no podem accedir-hi.

-Després dels anys de treball que acumula FEDER considera que la societat ja està més sensibilitzada i coneix millor les malalties estranyes i el que implica per a les famílies aquesta lluita?

-Fa 20 anys, les malalties estranyes eren unes completes desconegudes: per a les famílies, per als professionals sociosanitaris, per als poders polítics i governs. No obstant, les famílies van decidir canviar aquesta realitat que cada vegada resulta menys aliena a la societat. Des d’aleshores s’han produït grans avenços en el coneixement i investigació com el desenvolupament de la medicina genòmica, la designació de nous tractaments i teràpies, l’impuls de marcs com l’Estratègia de Malalties Estranyes del Sistema Nacional de Salut i fins i tot plans integrals en 9 comunitats autònomes així com la generació d’infraestructures que permeten identificar professionals i compartir coneixement. Malgrat que hem avançat molt, encara ens queda molt camí per recórrer, ja que la meitat de les famílies amb malalties poc freqüents hem esperat més de 4 anys per posar nom a la nostra malaltia; un 20% de nosaltres ha esperat més d’una dècada. I fins i tot hi ha persones que moren sense ni tenir un diagnòstic.

-¿Quines són les principals reclamacions d’aquest col·lectiu? ¿Quins reptes urgents hi ha per davant que no poden esperar més?

-A FEDER comptem amb un decàleg de prioritats que posa en relleu els reptes i la importància de l’equitat. La implantació d’estratègies i plans integrals en malalties estranyes, la garantia que els registres de malalties estranyes estan al servei dels pacients i de la investigació, l’impuls de la investigació, l’accés al diagnòstic segons el punt geogràfic de les famílies, la promoció de la formació especialitzada, l’accessibilitat al tractament, la concentració de l’experiència en els csur, les diferències en els models d’atenció integral, l’enfortiment dels serveis socials i les diferents realitats en la inclusió social d’aquest col·lectiu.

-¿Quin pes/valor tenen els personatges públics en les campanyes de conscienciació sobre malalties estranyes?

-Hem comptat amb el suport de persones i organitzacions amigues que ho han sentit com una cosa pròpia i ens han acompanyat i acompanyen voluntàriament per alçar la veu i transmetre el nostre missatge a la societat. I aquest canvi de paradigma ha sigut possible gràcies a la implicació de més de 20 ambaixadors solidaris de FEDER al llarg de la nostra història.