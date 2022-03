El sucre és un element important pel correcte funcionament del nostre organisme. No cal prohibir-lo totalment de la nostra dieta. Només és necessari restablir l'equilibri entre les necessitats energètiques i la ingesta de calories. El nostre cos no necessita, excepte en termes de plaer i sabor, introduir gaire quantitat de sucre en el nostre organisme.

La nostra societat està plena de temptacions. Les begudes gasoses, els dolços industrials, el menjar porqueria i els aperitius de diversa índole, si es consumeixen de manera desmesurada, podrien ser la causa de malalties importants, entre elles l'obesitat. Es calcula, de fet, que en els últims trenta anys la incidència mundial del sobrepès ha augmentat.

Quant sucre s'ha de consumir per a perdre pes? L'OMS ho aclareix

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), és necessari limitar el consum de sucres lliures a no més del 10% de la ingesta calòrica diària. Aquesta xifra no inclou els anomenats sucres intrínsecs (és a dir, els que es troben en la fruita i la verdura) ni els que es troben en la lactosa.

La recomanació de l'OMS inclou els sucres que s'afegeixen durant la preparació domèstica i industrial d'aliments i begudes, així com els que són presents de manera natural en la mel i els sucs de fruita, mentre que no s'inclouen els sucres de la fruita consumida en el seu estat natural ni els de la llet.

Finalment, els cicles hormonals varien al llarg del dia, per la qual cosa el mateix aliment ingerit en diferents moments del dia té un efecte diferent en el nostre cos. És necessari, de fet, afavorir la ingesta de sucre a l'esmorzar, durant les hores del matí. D'aquesta manera, el nostre organisme tindrà l'energia necessària per a afrontar el dia i més possibilitats de desfer-se de l'ingerit en comparació amb les hores de la tarda.

Avui dia, perdre pes és un pensament fix per a moltes persones. És molt fàcil guanyar pes a causa de la gran quantitat de menjar que s'ingereix, als mals hàbits i a un estil de vida poc saludable. Perdre pes, en canvi, és més difícil, i cal intentar ser constant en això.

A més de consultar a un nutricionista per a intentar seguir la dieta més adequada, no hem d'oblidar fer exercici per a cremar més calories i definir millor el cos. Els estudis sobre aquest tema no cessen, i un estudi recent ha posat en relleu que una vitamina en particular pot ajudar en aquest procés d'aprimament.

La vitamina examinada en estudis recents és la vitamina D. Investigadors dels Països Baixos van analitzar a més de 7.000 persones amb obesitat i van descobrir que les persones amb més greix tenien nivells baixos de vitamina D en el seu organisme.

Les persones que no tenen nivells suficients de vitamina D no poden processar bé els nutrients que els arriben de l'exterior. Per tant, és molt important tenir un bon nivell d'aquesta vitamina perquè l'intestí i el metabolisme funcionin de manera òptima. La relació entre el nivell adequat de vitamina D i la pèrdua de pes existeix i s'ha demostrat científicament.

Segons els experts, les necessitats diàries de vitamina D són de 15 mcg (600 UI), que han de prendre's de totes les fonts possibles. Aquests són el sol, aliments com les pastanagues, el peix i els cítrics. A més, el metge pot decidir receptar suplements.

La vitamina D és capaç de generar serotonina, que és essencial per a sentir-se ple i controlar l'apetit. En resum, aquesta vitamina exerceix un paper fonamental en la pèrdua de pes i no cal subestimar la seva importància per a la nostra salut.

Si bé al llarg dels últims mesos nombrosos científics i nutricionistes s'han esforçat en les xarxes socials a intentar fer que cali la idea que no existeix cap recepta màgica per a perdre pes, més enllà que l'única manera d'aprimar amb salut és caure en un dèficit calòric. Avui dia alguns estudis amb contrastada eficàcia han descobert que hi ha algunes infusions que et poden ajudar en una tasca que no és senzilla avui dia.

En aquest sentit, diversos estudis han demostrat en les últimes setmanes com el te verd et pot ajudar a reduir greix i baixar de pes. El te verd és un tipus d'infusió que, tal com expliquen en la revista Mens Health a nivell internacional, està fet dels mateixos ingredients que el negre però "processat de manera diferent".

El primer que has de tenir clar és que, si comences a beure infusions, tindràs menys moments per a consumir begudes calòriques i ensucrades pel que, en restar aquestes calories buides que ingereixes amb determinats líquids, serà més fàcil que perdis pes.