La Comissió de Salut Pública ha acordat eliminar les quarantenes dels contactes estrets de positius de Covid-19 encara que no estiguin vacunats. La mesura entrarà en vigor a partir de dissabte, 5 de març. És el que ha decidit l'òrgan en què estan representats el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes en una reunió mantinguda aquest dimarts a la tarda. D'aquesta manera, les persones no vacunades que siguin contactes estrets ja no hauran d'aïllar-se set dies. La Comissió de Salut Pública ja havia eliminat les quarantenes dels contactes estrets entre persones vacunades.

Tot i això, la Comissió de Salut Pública recomana que en els deu dies posteriors a l'última exposició al coronavirus s'extremin precaucions i es redueixin el màxim possible les interaccions socials, especialment amb persones vulnerables.