La biblioteca de l’Escala estrena aquest mes de març un cicle dedicat a la salut integral i l’alimentació saludable, adreçat a tots els públics. «L’objectiu és apropar la població a la importància del concepte de salut integral que relaciona tots els aspectes de la salut», explica la directora del centre, Lídia Solés, i que s’assoleix quan es té en compte la totalitat de l’ésser humà: la ment, el cos físic, les emocions, els hàbits de vida, les relacions i el medi ambient on viu la persona. A l’Escala, s’abordarà el tema a través de diferents propostes. La primera serà una conferència que tindrà lloc aquest divendres a les set de la tarda i que porta per títol: «Pensaments, por, estrès i el seu impacte en la salut. Què hi podem fer?», a càrrec de Lola Casals. «En aquesta ocasió, parlarem de com els ímputs que provenen de l’exterior poden afectar la salut» remarca Solés.

Des de fa uns anys, Casals es dedica al coaching en salut integrativa. Acompanya les persones a comprendre de manera conscient el que estan vivint, amb la finalitat de millorar, canviar o resoldre situacions concretes de salut física, psicoemocional o relacional que limiten la seva felicitat.

Biblionadons

La següent activitat està prevista per al divendres 11 de març, a les sis de la tarda, i s’emmarca dins el programa Biblionadons que ofereix periòdicament la biblioteca per a nens d’un a tres anys. En aquesta ocasió proposa l’espectacle de contes Nyam-Nyam, a càrrec de Pepa Contes.

El cicle té continuïtat el divendres 18 de març a les set de la tarda amb una segona conferència: «Alimentació i salut», a càrrec de la infermera Eva Lucas que parlarà dels beneficis de seguir una dieta baixa en carbohidrats amb consells orientats a tractar la salut del pacient de manera integrativa, tenint en compte la part psicològica, neurològica, endocrina i immunològica de la persona. En disset anys de formació, recerca i treball, «he après que els aliments no només et poden ajudar a mantenir la salut, sinó que també et poden ajudar a tractar la teva malaltia» remarca Eva Lucas. Molts estudis corroboren la importància de l’alimentació en la millora dels símptomes de moltes malalties i per la prevenció de moltes altres. «Entendràs la nutrició com una ajuda, no com un factor estressant».

Per finalitzar el cicle, el dia 25 de març, a dos quarts de set de la tarda, hi haurà una nova sessió de Bibliocontes, amb l’espectacle La salut al poder, a càrrec de Pepa Contes, per a nens i nenes de 4 a 9 anys. L’activitat consistirà en un conte taller d’esmorzars i berenars saludables per a tota la família. Cal inscripció prèvia tots els actes: a la biblioteca, al correu electrònic biblioteca@lescala.cat o al telèfon 972 771 707.