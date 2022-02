Mindful Travel, de l’autor Edgar Tarrés, és un dels primers llibres escrits al país sobre turisme de benestar. Recull idees i experiències molt desenvolupades en altres països, com els banys de bosc, i que en el nostre estan encara desenvolupant-se.

Es tracta d’un llibre pioner, que serveix perquè qualsevol persona es plantegi el seu propòsit vital i que busqui eines per a començar a escoltar i treballar el seu interior. A més, un cop s’estableixi aquesta necessitat de mirar cap a dins, conèixer-se i escoltar-se, amb gran protagonisme del silenci i de la meditació, Edgar Tarrés proposa el viatge (tant cap a l’interior inicial, com físic posterior) com a eina transformadora.

Publicat per Ediciones Eunates, pretén ser un llibre útil per a persones que es plantegen un canvi vital, per a professionals del turisme, per a autònoms o professionals de petits negocis que vulguin crear un segell únic, creatiu i singular que vingui de la seva pròpia essència; per a institucions i professionals del turisme que vulguin iniciar una manera de fer autèntica, ecològica i perdurable en el temps. «Amb aquest llibre et suggereixo desenvolupar-la a través dels viatges; de les experiències. Tot amb un sol objectiu: crear la vida que és coherent amb el que el nostre cor ens demana a crits». Inclou consells o mindful tips a cada apartat per a reflexionar, escriure i meditar sobre el que s’ha llegit o sobre aspectes que s’han de transformar. A més, inclou unes llistes de reproducció (playlists) amb música i sons que afavoreixen una lectura tranquil·la i inspiradora, i àudio meditacions guiades.

«Mindful travel és una crida, una revolució personal que anima a viatjar i a crear una mentalitat a l’alçada de les circumstàncies. Un antimanual que inspira i guia per a dissenyar, des d’experiències que ens toquin l’ànima, fins a la nostra vida». És un llibre obert i versàtil, ple d’experiències, coneixements, anècdotes, propostes, vivències, i dees i unes quantes empentes per a conèixer-se profundament. «En definitiva liderar la teva vida, desenvolupar la teva consciència i posar-la al servei del teu projecte. Indagar sobre el Mindful Travel o el turisme de benestar per a viure de forma creativa i resilient. Començar a dissenyar la teva vida perquè sigui una autèntica obra d’art. Fotre’t una puntada al cul i començar a moure’t».

Edgar Tarrés Falcó es defineix com a hacker del benestar. «Ser Mindful hacker significa endinsar-se en la quotidianitat per a transformar-la». És cofundador de l’Institut del Silenci, dissenyador d’experiències de benestar i programes formatius per a organitzacions. És consultor Mindful Travel i director del postgrau de Turisme de Benestar de la Universitat de Girona. És professor del Master Mindfulness Remind de la Universitat de Barcelona i col·laborador a les universitats de Vigo, Rovira i Virgili i Ostela. També és guia de viatges d’autor, conferenciant i compositor.